TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Sunumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Banka'nın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi, Karahan'a çeşitli sorular yöneltti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba enflasyonu düşürmek için gerçek sebebinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi düşürdüğünü ifade eden Ağbaba, "Faizi siyaset belirliyorsa enflasyon yükselir kuralı işledi ve enflasyon 3 haneli rakamlara ilerledi." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan'ın "yastık altı yatırımların enflasyona neden olduğu" yönünde açıklamalar yaptığını aktaran Ağbaba, Karahan'ı enflasyonun gerçek nedenini gizlemekle suçladı.

Ağbaba, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 2025 yılında aktarılan bütçenin ne kadar olduğunu sordu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, KKM uygulamasının çok büyük bir yük oluşturduğunu anlattı. Karahan'ın yastık altı altınların enflasyonla mücadeleyi zayıflattığı yönünde açıklamaları olduğunu kaydeden Oluç, "İktidarın enflasyona neden olan yaklaşımlarıyla ilgili hiç açıklamanız olmuyor. Yurttaşların talebinin ya da yastık altı altınların enflasyona neden olduğu inandırıcı gelmiyor." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2 yılı aşkın süredir yüksek faiz uygulandığını belirterek, "Bu kadar yüksek faize hangi ülkenin vatandaşı, sanayicisi, üreticisi dayanabilir? Çok yüksek faiz uyguluyoruz." diye konuştu.

Usta, yüksek faizin maliyetlerde de artışa neden olduğunu anlatarak, bu durumun sürdürülemeyeceğini anlattı.

Harcama tarafında tasarruf olmadığını ileri süren Usta, "Yapısal reform ayağında hiçbir şey yok. 'Bir tane reform mahiyetinde şunu yaptık' deyin. Yüksek faizle bu işi ne kadar sürdürebiliriz? Sanayici çok zor durumda. Burada bir şeyler yapmak gerekiyor." dedi.

Enflasyon tahminlerinin tutmadığını söyleyen Usta, ekonomide güvenin tesis edilemediğini savundu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Karahan'ın en son 6 Mayıs'ta Komisyon'da sunum yaptığını anımsattı. Kısacık, Karahan'ın sunumunun ardından enflasyonla mücadeleye etki eden çok sayıda olay yaşadığını belirterek, "Emekli hak ettiğinden daha düşük zam aldı. Sanayici düşük kurla mücadele etmek için kendisini paralıyor. Konkordato ve iflasta rekorlar yaşanıyor. Kemer kısmayan ve bedel ödemeyen tek taraf var iktidar. İktidarın, 'Enflasyonla mücadelede şu önlemi alalım' diye mücadele ettiğini görmüyorum. Enflasyonla mücadelede iktidar Merkez Bankasını ve halkı yalnız bırakmıştır." şeklinde konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin dünyanın en az borçlu ülkelerinden biri olarak öne çıktığını belirtti. Zirai don ve kuraklık gibi öngörülemeyen gelişmeler yaşandığını bunun da enflasyona olumsuz etkisi olduğunu belirten Aksu, bundan sonraki süreçte buna benzer etkilerin olup olmayacağını sordu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İsrail'in Gazze'deki saldırıların 2'inci yılı olduğunu anımsatarak, "Kahrolsun İsrail ve onun yandaşları." ifadesini kullandı.

Karahan'a sunumu nedeniyle teşekkür eden Erdem, şöyle konuştu:

"Hedefleri tutturmakta geçmiş yıllara göre zor ortamda pandemi ve enflasyonun yükseldiği dönemlerde kolay değildir. Bir umut ve düzelmeyi hep birlikte görmekteyiz. Ancak dönemsel ve anlık gelişmelerin etkisiyle hedefin birkaç puan üzerinde olabilir, altında olabilir bunları da yıl sonunda göreceğiz. Geçtiğimiz yıl enflasyon rakamı yüzde 50'ye yakındı. Şimdi, 33'lere indi."

Zirai don ve küresel ısınmanın tarımda yüzde 3,5 oranında bir daralmaya neden olduğunu söyleyen Erdem, şunları kaydetti:

"Verilere bakıyorum daha iyi olur mu olur. İyi var, daha iyi var, çok daha iyi var. Merkez Bankamızın ve para politikalarında, Hazine ve Maliye yetkililerimizin istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin enflasyonunun düşürülmesi, milli gelirin artması, ekonomisinin büyümesi adına önemli işler yaptıklarını görüyoruz, destekliyoruz."