TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 Bütçesini Görüşüyor

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi' ve '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda bütçenin geneli üzerinde değerlendirmeler yapıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor ancak yaşlılara ayrılan pay Avrupa Birliğinin (AB) gerisinde. 16 milyon emekli, torununa harçlık veremiyor. Geçen burada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı, kurumun batma sebebi olarak emeklilerin geç öldüğünü söylüyor" dedi. Komisyon Başkanı Muş ve AK Parti'liler, CHP'li Ağbaba'nın SGK Başkanı Raci Kaya'nın sözlerini çarpıttığını belirterek, araya girdi. Ağbaba ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Muş, "SGK Başkanı bir analiz yaptı. Primlerin ödenmesi, ortalama emeklilik süresi, ortalama maaş bağlama süresi; dolayısıyla, burada teknik bir analiz vardı. Sayın Ağbaba diyor ki, 'Emeklilerin geç ölmesinden kaynaklandı.' SGK Başkanının söylediği o değil, 'Daha az prim ödeyip daha fazla maaş ödeyerek sistemimizi sürdüremeyiz' diyor; dolayısıyla, ona göre tedbir almamız gerekir. Teknik bir analiz yaptı, tamamen siyasi tartışmadan uzak bir değerlendirmesi vardı, dolayısıyla haksızlık yapmayalım" dedi.

'SAVAŞA HAZIRLANAN BİR BÜTÇE'

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ise bütçeden iyi sonuçların alınamayacağını savunarak, "Ne yazık ki biz bu bütçeye baktığımızda, iktidarın siyasi tercihlerinin değişimine dair en ufak bir emare olmadığını görüyoruz. Yine güvenlikçi bir anlayış var, yine savunmaya öncelik veren bir yaklaşım var, yine eskide ısrar var. Barışa değil, adeta savaşa hazırlanan bir bütçe tasarımıyla karşı karşıyayız üstelik" değerlendirmesinde bulundu.

'CUMHUR İTTİFAKI VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEKTİR'

Bütçe üzerine söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bütçenin geneli üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından, "Emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Ayrıca, emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli bir şekilde giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılmasını gerekli görüyoruz. Bunlarla birlikte önümüzdeki süreçte esnafın ve çiftçilerin Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, 1'inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanınması yönündeki düzenlemelerin yapılacağına da inanıyoruz. Cumhur İttifakı verdiği sözleri mutlaka yerine getirecektir" dedi.

'24 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRININ ALTINDA'

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir rakamları ile ilgili konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, milyonların açlık sınırı altında yaşamaya çalıştığını gerçekten görmüyor musunuz? Bir uluslararası kuruluşun yaptığı çalışmaya bakın; Türkiye 2024 yılında milyoner sayısının en fazla arttığı ülke, bu konuda dünyada açık ara öndeyiz. Ama asgari ücret açlık sınırının epey bir altında, en düşük emekli maaşlar ise daha da aşağıda. İki Türkiye var. Aslında bütün meseleyi bu durum özetliyor. Bir tarafta milyoner sayısı dünyada en fazla artan ülkeyiz; ama diğer tarafta açlık sınırının altında boğuşan yaklaşık 8 milyon emekli var. Emeklilerin yüzde 50'si yani 4,5 milyon emekli 16 bin 881 lira, en düşük emekli maaşı alıyor; emeklilerin yüzde 80'i yani yaklaşık 12 milyon emeklimiz açlık sınırının altında maaş alıyor. Çalışanlar da yüzde 50 civarında açlık sınırının altında. En son burada Çalışma Bakanlığından gelen genel müdür arkadaşımız veriyi şöyle güncelledi; 'Asgari ücretten alanların oranı yüzde 40. Asgari ücretin 2-2,5 katı arasında olanlar yani 50 bin liranın altında olanların oranı da yüzde 72' dedi. Bu hesabı da dikkate aldığımız zaman yaklaşık Türkiye'de 24 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

'24 MİLYON TÜRKİYE'YE HAKSIZLIKTIR'

Bu bölümde araya giren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Açlık sınırı diye bir şey yok, kusura bakmayın. Siz Türkiye'de 24 milyon insanın açlık sınırında olduğunu nasıl söylersiniz? Böyle bir şey olabilir mi. Kurumumuzun böyle bir rakamı yok. Herhangi bir istatistik yok. Asgari ücretlilerin eksik kayıtlı olduğunu bilmiyor musunuz? 24 milyon Türkiye'ye haksızlıktır. Öyle bir şey yok" diye konuştu.

Milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından komisyon toplantısı devam ediyor.