TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Kadir Gecesi mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, Kadir Gecesi'nin rahmet ve bereketin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Gürcan, bu mübarek gecenin İslam alemi için taşıdığı derin manevi anlamlara dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu müstesna gecenin, gönüllere huzur, hanelere bereket getirmesini temenni eden Gürcan, Kadir Gecesi'nin aynı zamanda birlik, dirlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olması gerektiğini vurguladı.

Duaların semaya yükseldiği bu kutlu vakitte başta Filistin olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm ve sıkıntı altında yaşam mücadelesi veren mazlumların selamete kavuşması için dua ettiklerini belirten Gürcan, Allah'tan yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını niyaz etti.

Gürcan, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
