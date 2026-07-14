Muhalefetin petrol ve tazminat önergeleri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "yerel yönetim bütçeleri", İYİ Parti ile CHP'nin "Türkiye-Irak petrol boru hatları" ve DEM Parti'nin "kapalı ceza infaz kurumları" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nda tahkim sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin 1,47 milyar dolarlık tazminata değil faizi ve diğer mali yüklerle birlikte 3 ila 3,5 milyar dolara ulaşabilecek bir tazminata mahkum edilebileceğini savunan Olgun, "Peki, bu faturayı kim ödeyecek? Bu doğru ise bu kararlara imza atanlar mı ödeyecek, bu süreçten kazanç sağlayanlar mı ödeyecek? Hayır, bu bedeli yine emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve 86 milyon vatandaş ödeyecektir." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kimseyi töhmet altında bırakmak için konuşmadıklarını aktardı. Bu süreci kimlerin takip ettiğini, bu süreçte kimlerin ticaret yaptığını, bu süreçte petrol boru hattından akıtılan petrolün hangi hukuki standartlara göre akıtıldığının Meclis tarafından araştırılmasını ve millet adına artık ödenecek bu miktarda kimlerin sorumluluğu olduğunun araştırılmasını istediklerini kaydeden Şahin, "Bu imtiyazı kim verdi? Neden ihale yapılmadı? Bu ticaretten kim, ne kadar kazandı? Paris'teki dava nasıl yürütüldü?" diye sordu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından 18 Temmuz 2011'de bir karar alındığını belirterek, bu karar uyarınca Türkiye'nin tazminata mahkum edileceğini ileri sürdü.

O dönem görev yapan bakanların isimlerini okuyan Bozan, "Bugün Tahkim Mahkemesinden çıkan kararın dayanağı 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararıdır ve sorumlular da bu karara imza atan bakanlardır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ülke tarihinin ödenecek en büyük tazminatlarından birinin gündeme geldiğini, söyledi.

Tahkim kararının kamuoyundan gizlendiğini ileri süren Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma önergesi bu şirketin ortaklık yapısının, para akışının ve kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmasını istiyor. Bir avuç insan petrol ticaretinden servet kazanacak diye hukuk çiğnendiğinde ceza emeklinin, işçinin, esnafın vergisinden ödenecek, böyle bir yağma yok. Dolayısıyla, komisyonu kuralım, imzaları, hesapları, off-shore bağlantılarını ortaya çıkaralım. Bu faturayı millete değil, bu zararı sebep olanlara ödetelim."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, araştırma önergesinin, Türkiye ile Irak arasında yaklaşık yarım asırlık geçmişi bulunan bir enerji antlaşmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlığı bağlamından kopararak AK Parti iktidarlarına yönelik siyasi bir itham dosyasına dönüştürme çabasından ibaret olduğunu söyledi.

Tahkim davasında 2 ülkenin de birbirine tazminat ödemesine karar verildiğinin altını çizen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin alacakları 90'lı yıllara kadar gittiği için, bunlara faiz de uygulanacak ve tabii ki bizim alacağımız çok daha yüksek yerlere çıkacak. Bunun kararı da mahkemede tenfiz aşamasında verilecek. Kimin kime ne kadar borçlu olduğu o mahkeme sonucunda netleşecek. Bugün itibarıyla bu manada kesinleşmiş bir karar yok. Türkiye'nin iddialarını seslendirmek yerine Irak'ın bile talep etmediği şeyleri söylüyorsunuz. Ama buradaki konunun ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz üretmesinden, nükleer ve yenilenebilir enerjide güçlenmesinden rahatsız olanlar var. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında enerji projeleri gerçekleştirmesini ve küresel ölçekte güçlenmesini istemeyenler var. Hürmüz'ün kapandığı bir ortamda stratejik önemi zirveye çıkan bir Türkiye'den rahatsızlar. Kısacası biz enerjide tam bağımsız Türkiye için mücadele ederken siz muhalefet olarak devam eden hukuki süreçleri çarpıtarak siyasi malzeme üretmeye çalışıyorsunuz. Milletimiz bu siyaseti de kimin Türkiye'nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduğunu da çok iyi bilmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'ın Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.