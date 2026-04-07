TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Gümrük geçişleri", İYİ Parti'nin "Polis memurları", DEM Parti'nin "Karayolu taşımacılığı yapan nakliyeciler" ve CHP'nin "İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmazlara" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, polislerin emeklilik sürecinde "ciddi hak kayıplarıyla karşı karşıya kaldığını" öne sürdü.

Polislerin fedakarlıkları karşısında haklarının verilmediğini savunan Olgun, "Uzayan mesai saatleri, belirsiz görevlendirmeler, amir baskısı ve sistematik mobbing iddiaları artık görmezden gelinemez bir noktaya gelmiştir. Devlet, kendi güvenliğini emanet ettiği polisin hem hakkını hem onurunu korumak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Aynı rütbedeki bazı polislerin mevzuat farklılığı nedeniyle farklı maaş aldığını söyleyen Olgun, bu durumun emeklilikte de yaşandığını, polislerin mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

Olgun, polislerin pek çok ciddi sorunla karşı karşıya kaldığını, bunun sadece psikolojik değil, ekonomik boyutunun da olduğunu dile getirdi.

TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Polis Teşkilatı içinde büyük adaletsizlik yaşandığını, bu nedenle polislerin "derin bir huzursuzluk taşıdığını" iddia etti.

Kaya, 2008 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformu nedeniyle "eski" ve "yeni" polis kavramlarının oluştuğunu, bu nedenle emekli polisler arasında maaş farklılığı bulunduğunu söyledi.

"Polis memurlarımızın içinde bulunduğu çalışma koşulları o kadar ağır ki bu yaşanan vicdansızlığı asla kabul etmiyoruz." diyen Kaya, polislerin sorunlarını çözmek için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Şu anda çalışan ile emekli polisler arasında hakikaten bir uçurum var. Bu böyle olmaz, bu konuyu düzeltmek lazım." dedi.

"Polislerin üstlerinden baskı gördüğünü" iddia eden Gergerlioğlu, polislerin ağır çalışma koşullarına sahip olduğunu iddia ederek, bu durumun düzeltilmesini istedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Polis Haftası'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Ne kadar kutlasak da ne polislerimiz ne de özellikle polis emeklilerimiz kutlanacak günler yaşamıyor bu aralar. Fiili hizmet süresi zammındaki yetersizlikler, ek göstergelerdeki eşitsizlikler ve emekli aylıklarının görevdeyken aldıkları ücretin çok altında kalması bu meslek grubunu ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktadır."

Çan, "Polis emeklisi için adalet şarttır. Polis emeklisi için insanca yaşayabileceği bir gelir sağlanmalıdır. Ancak mesele yalnızca polislerimizin değil, aslında tüm emeklilerimizin ortak meselesidir." diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, 2008'de yapılan düzenlemeyle kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildiğini, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığını, vatandaşlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığını ve sosyal devlet anlayışının somut bir hale geldiğini belirtti.

Bu dönüşümün AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde attığı kararlı adımların ve gerçekleştirdiği köklü reformların bir neticesi olduğunu dile getiren Tipioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette sistemsel dönüşümler bazı farklılıkları da beraberinde getirmiştir ancak bu farklılık yalnızca polislerimize özgü değildir, tüm kamu görevlilerini ilgilendiren yapısal bir durumdur. Dolayısıyla, konuyu sadece polis özelinde ele almak doğru bir yaklaşım değildir ve kalıcı bir çözüm de üretmez. Biz, polisimizin emeğini ve fedakarlığını her zaman takdir ediyoruz. Bu nedenle, önergenin dile getirdiği hassasiyeti önemsiyor ancak Meclis araştırması açılmasını gerekli görmüyoruz çünkü biz sorunları sadece tartışan değil, çözen bir anlayışla hareket ediyoruz. Polisin meselesi hepimizin meselesidir. Onların haklarını korumak, fedakarlıklarını karşılıksız bırakmamak hepimizin ortak sorumluluğudur ve biz bu sorumluluğu taşıyoruz."

Emniyet Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı tebrik eden Tipioğlu, "Bu milletin huzuru için nöbet tutanlara sözümüz var, onları asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Tipioğlu'nun "önergenin dile getirdiği hassasiyete" ilişkin ifadesi, Genel Kurulda kısa süreli tartışmaya neden oldu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına alındı. Genel Kurul, bu hafta sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek.

Ayrıca, tarıma ve ormana yönelik düzenlemeleri içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin altıncı sırasında yer aldı.

Genel Kurul, 14 Nisan Salı günü fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul, 21 Nisan Salı gününden itibaren ise bazı uluslararası anlaşmaları ele alacak.

Genel Kurul 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla özel oturumla toplanacak. Özel oturumda siyasi partilerin grup başkanlarına 10'ar, grubu bulunmayan siyasi partilerin genel başkanlarına 3'er dakika söz verilecek. Oturumda başka konu görüşülmeyecek.

Öte yandan Genel Kurulda, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerisi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.