TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuranların sayısının 250 bini bulduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekilleri, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 2002'den bu yana gençlik ve spor alanında çok önemli reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

Önceliklerinin her alanda fırsat eşitliği olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu ülkenin her bir gencini ötekileştirmeden, engel koymadan, her fırsattan istifade etmeleri daima misyonumuz olmuştur." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti döneminde "sessiz devrimler" gerçekleştirildiğini dile getirerek, bugün gençlerin her platformda söz sahibi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bölgesel güç, küresel aktör olmasında gençlerin payının büyük olduğunu ifade eden Aydemir, "Bu milletin gençleri kendilerine ümitsizlik aşılayanlara, 'yurt dışına gitmeye can atıyorlar' diyenlere inat, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacaktır." diye konuştu. Aydemir, gençlere güvenilmesini istedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de bazı kesimlerin gençlerle alakalı karamsarlık pompaladığını, kendilerinin ise gençleri eğitime, bilime yönlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Canbey, "Gençlerimizi darbeler çöplüğünden, sağcı-solcu karanlığından çıkartıp Türkiye Yüzyılı aydınlığına kavuşturduk." diye konuştu.

"Lisanslı sporcu sayımız 15 milyonu geçti"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, son 21 yılda 81 ilin tamamında birçok spor tesisinin yapıldığını söyledi. Gençlerin daha önce spor tesislerine erişimde zorluklar çektiğini anlatan Bozgeyik, bugün gençlerin, kadınların, engellilerin spor tesislerine rahatça erişebildiğini kaydetti. Bozgeyik, "Kitle sporu geliştikçe her geçen gün daha fazla gencimiz spora adım atıyor. 2002'de lisanslı sporcu sayısı 278 bin iken 2023'te lisanslı sporcu sayımız 15 milyonu geçmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 2024 yılı bütçesini bir önceki yıla göre en fazla artıran bakanlık olduğuna dikkati çekti.

Gülsoy, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının da 2024 yılı yatırım ödeneğinin yüzde 95'i tutarındaki 671,5 milyar lirayı kalıcı konutların inşası için kullanacağını belirtti.

"46 bin konutun teslimi yapılacak"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 71'inin birinci ve ikinci derece deprem riski altında olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Özkeçeci, "Deprem bölgesinde bugüne kadar 200 binden fazla konutun inşasına başlandı. Yıl sonu itibariyle de 46 bin konutun teslimi yapılacaktır." diye konuştu.

Hükümet olarak, yerinde dönüşüm projesiyle vatandaşa kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunduklarını aktaran Özkeçeci, "Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuran vatandaşlarımızın sayısı 250 bini bulmuştur." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Devlet'e en hızlı geçiş sağlayan kurum olduğunu söyledi. "Web Tapu" projesiyle vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemini güvenli olarak yapabildiğini anlatan Pınarbaşı, bu yolla günlük 200 bin işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin ekonomisine ve toplumsal refaha önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Demir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023 yılında, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olabileceği can ve mal kayıplarını en aza indirmek gayesiyle kasım ayı sonuna kadar 542 meteorolojik uyarı yayınlamıştır." diye konuştu.

"2035 yılında yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, ikilim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu değil, insanlık için gelecek kaygısı, ülkelerin kalkınmasını etkileyen küresel bir kriz olduğunu söyledi. Durmaz, "Türkiye ikilim değişikliğinin önlenmesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması için kalkınma hedeflerini çevreye uyumlu gerçekleştirmekte." ifadesini kullandı.

Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Durmaz, "Proje ile 2017'de yüzde 13 olan geri dönüşüme kazanım oranını 2022 yılı sonunda yüzde 30,13'e çıkardık. 2023 yılında yüzde 35'e, 2035 yılında ise yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Millet bahçesi hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, araştırmaların Türkiye'nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak, belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyduğunu, tüm bunların iklim kriziyle mücadelenin aciliyetini gösterdiğini belirtti.

Millet bahçelerinin sadece insanlara nefes aldırmakla kalmadığını söyleyen Ayan, millet bahçelerinin "Yeşil Yüzyıl"ın sosyal alanları haline geldiğini ifade etti. Ayan, "Müjdeyi ben vermiş olayım. Millet bahçesi hedefimizi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 milyon metrekareye çıkardık." diye konuştu.

"Afetlere karşı dirençli hale getirilecek"

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, 2012'den bugüne kentsel dönüşüme 480 milyar liralık kaynak kullanıldığını söyledi.

İstanbul'da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan bağımsız bölüm bulunduğu bilgisini veren Kaya, şöyle devam etti:

"600 bin bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekmekte. İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle 800 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü. Şu anda İstanbul'da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümüne devam edilmekte. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli 1,5 milyon bağımsız bölüm 5 yıl içerisinde dönüştürülüp afetlere karşı dirençli hale getirilecektir."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile Gazze'de hayatını kaybedenler ve 6 Şubat'taki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için kürsüde Fatiha okudu.

"Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir." diyen Gül, bu konunun siyaset üstü olduğunu vurguladı. Gül, "Tüm siyasi partilerin bu gerekliliği görüp yasada yapılan değişikliklere uygulamada destek vermeleri elzem olacaktır." dedi.