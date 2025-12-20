TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

Teklif üzerine grubu adına söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2026 Yılı Bütçe Teklifi'ne göre Türkiye'deki 255 bin işletmenin ödediği kurumlar vergisinin bütçenin faiz giderini ödemeye yetmediğini söyledi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluğun Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yer aldığını savundu.

İktidarın sunduğu büyüme rakamlarının "belirli bir azınlığa yaradığını" iddia eden Gürban, Türkiye'nin üretim kapasitesinin artmadığını, aksine gelir adaletsizliğinin arttığını ileri sürdü.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, esnafın devlet ile millet arasındaki en sağlam bağ olduğu, bu bağ zayıfladığında "toplumun çözülmeye başlayacağı" yorumunu yaptı.

Esnafı bütçe kalemi olarak değil milletin ve devletin asli unsuru olarak gördüklerini ifade eden Kaşlı, yükselen enerji ve kira maliyetleriyle finansmana ulaşmada yaşanan zorlukların esnafı ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Esnafın talebinin net olduğunu belirten Kaşlı, "BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmeli, SSK ile aradaki fark giderilmelidir. Bu düzenleme sosyal adaletin ve sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin gereğidir." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, kaynakların emekçiye, üreticiye, kadına ve çocuğa aktarılmasını, vergide adaletin sağlanmasını, holdinglerden, zenginlerden servet vergisi alınmasını ve vergi toplarken kurumlar vergisinde muafiyet uygulanmamasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, yargıyı ve uygulamalarını eleştirdi.

Partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda hakim ve savcıların dokunulmazlığının kaldırılmasını önerdiklerini bildiren Berberoğlu, "Alkollü sürücünün ehliyetini alıyorsunuz, yanlış ameliyat yapan doktora ceza veriyorsunuz, bir kalemde sizin, benim, başkasının hayatını karartan savcı ve hakime hesap soramıyoruz. Böyle bir dünya var mı? Herkes yaptığı işin bedelini kanun karşısında ödesin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Berberoğlu, "Siyasi partileri tek adamlara bağlamadan bir demokrasi sistemini yeniden inşa edelim." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sorunun bütçeden değil, CHP'nin değişmeyen muhalefet anlayışından kaynaklandığını söyledi. Çalkın, "Bu muhalefet, dün iktidarken sorunların mimarı olmuş, bugünse sorunlarla mücadelenin önünde büyük bir engeldir." diye konuştu.

Türkiye'nin probleminin mali açık değil muhalefet açığı olduğunu dile getiren Çalkın, CHP'nin hiçbir zaman milletin iradesine yaslanmadığı, hep vesayetin gölgesinde kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Çalkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'nu "CHP'nin Vietnam'ı" şeklinde tanımladı.

Eski milletvekili Leyla Zana üzerinden yapılan "provokasyonları" kınayan Çalkın, şunları söyledi:

"Cumhuriyet öncesi ve sonrası Kürtler devletiyle hep birlikte olmuştur, bugün de bu irade daha da kökleşmiştir. Bu devlet bizimdir, kimse fitne çıkarmasın, vatanımızda ayrımcılık sergilemesin, bin yıllık kardeşliğimize gölge düşürmesin. Ülkemizde zaman, birlik ve beraberlik zamanıdır. Zaman, Terörsüz Türkiye zamanıdır. Bize düşen vazife, milletin değerlerini yaşatmak, hak ve hürriyeti devletin teminatı altına almak, ülkemizde hiç kimsenin kendini dışlanmış hissetmemesi için çalışmaktır."

"Bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım"

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da iptal edilen bir konser üzerinden "Kürtçe düşmanlığı" yapıldığına yönelik iddialara değinen Tekin, AK Parti'nin vatandaşların Kürtçe öğrenmesi için bir dizi etkinliği hayata geçirdiğini anımsattı.

Talep edilmesi durumunda vatandaşların Kürtçe, Kırmançi ve Zazaki dahil 30'a yakın yaşayan dil ve lehçeyi öğrenmesini mümkün hale getirdiklerini belirten Tekin, bu dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptıklarını söyledi.

Bu alanda kaç öğretmen atandığına yönelik soruyu yanıtlayan Tekin, "Siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kırmançi derslerini okutmak üzere, bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım." dedi.

Norm ihtiyacı konusunu da değerlendiren Tekin, "Talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız. Şu anda halihazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor." dedi.

Okul dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu açma hakkı bulunduğunu vurgulayan Tekin, "Teşvik edin, orada işverenler, işletmeciler bu kursları açsınlar Kürtçeyle ilgili. Bütün bunlar yapılmışken hükümetimizi, bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum." diye konuştu.