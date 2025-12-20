Haberler

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.

Teklif üzerine grubu adına söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2026 Yılı Bütçe Teklifi'ne göre Türkiye'deki 255 bin işletmenin ödediği kurumlar vergisinin bütçenin faiz giderini ödemeye yetmediğini söyledi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluğun Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yer aldığını savundu.

İktidarın sunduğu büyüme rakamlarının "belirli bir azınlığa yaradığını" iddia eden Gürban, Türkiye'nin üretim kapasitesinin artmadığını, aksine gelir adaletsizliğinin arttığını ileri sürdü.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, esnafın devlet ile millet arasındaki en sağlam bağ olduğu, bu bağ zayıfladığında "toplumun çözülmeye başlayacağı" yorumunu yaptı.

Esnafı bütçe kalemi olarak değil milletin ve devletin asli unsuru olarak gördüklerini ifade eden Kaşlı, yükselen enerji ve kira maliyetleriyle finansmana ulaşmada yaşanan zorlukların esnafı ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Esnafın talebinin net olduğunu belirten Kaşlı, "BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmeli, SSK ile aradaki fark giderilmelidir. Bu düzenleme sosyal adaletin ve sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin gereğidir." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, kaynakların emekçiye, üreticiye, kadına ve çocuğa aktarılmasını, vergide adaletin sağlanmasını, holdinglerden, zenginlerden servet vergisi alınmasını ve vergi toplarken kurumlar vergisinde muafiyet uygulanmamasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, yargıyı ve uygulamalarını eleştirdi.

Partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda hakim ve savcıların dokunulmazlığının kaldırılmasını önerdiklerini bildiren Berberoğlu, "Alkollü sürücünün ehliyetini alıyorsunuz, yanlış ameliyat yapan doktora ceza veriyorsunuz, bir kalemde sizin, benim, başkasının hayatını karartan savcı ve hakime hesap soramıyoruz. Böyle bir dünya var mı? Herkes yaptığı işin bedelini kanun karşısında ödesin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Berberoğlu, "Siyasi partileri tek adamlara bağlamadan bir demokrasi sistemini yeniden inşa edelim." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sorunun bütçeden değil, CHP'nin değişmeyen muhalefet anlayışından kaynaklandığını söyledi. Çalkın, "Bu muhalefet, dün iktidarken sorunların mimarı olmuş, bugünse sorunlarla mücadelenin önünde büyük bir engeldir." diye konuştu.

Türkiye'nin probleminin mali açık değil muhalefet açığı olduğunu dile getiren Çalkın, CHP'nin hiçbir zaman milletin iradesine yaslanmadığı, hep vesayetin gölgesinde kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Çalkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'nu "CHP'nin Vietnam'ı" şeklinde tanımladı.

Eski milletvekili Leyla Zana üzerinden yapılan "provokasyonları" kınayan Çalkın, şunları söyledi:

"Cumhuriyet öncesi ve sonrası Kürtler devletiyle hep birlikte olmuştur, bugün de bu irade daha da kökleşmiştir. Bu devlet bizimdir, kimse fitne çıkarmasın, vatanımızda ayrımcılık sergilemesin, bin yıllık kardeşliğimize gölge düşürmesin. Ülkemizde zaman, birlik ve beraberlik zamanıdır. Zaman, Terörsüz Türkiye zamanıdır. Bize düşen vazife, milletin değerlerini yaşatmak, hak ve hürriyeti devletin teminatı altına almak, ülkemizde hiç kimsenin kendini dışlanmış hissetmemesi için çalışmaktır."

"Bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım"

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da iptal edilen bir konser üzerinden "Kürtçe düşmanlığı" yapıldığına yönelik iddialara değinen Tekin, AK Parti'nin vatandaşların Kürtçe öğrenmesi için bir dizi etkinliği hayata geçirdiğini anımsattı.

Talep edilmesi durumunda vatandaşların Kürtçe, Kırmançi ve Zazaki dahil 30'a yakın yaşayan dil ve lehçeyi öğrenmesini mümkün hale getirdiklerini belirten Tekin, bu dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptıklarını söyledi.

Bu alanda kaç öğretmen atandığına yönelik soruyu yanıtlayan Tekin, "Siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kırmançi derslerini okutmak üzere, bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım." dedi.

Norm ihtiyacı konusunu da değerlendiren Tekin, "Talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız. Şu anda halihazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor." dedi.

Okul dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu açma hakkı bulunduğunu vurgulayan Tekin, "Teşvik edin, orada işverenler, işletmeciler bu kursları açsınlar Kürtçeyle ilgili. Bütün bunlar yapılmışken hükümetimizi, bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj

Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
title