TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin, "zeytin ve zeytinyağı üretimi", İyi Parti'nin "basın özgürlüğü", CHP'nin "İZBETON'a ilişkin iddialar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınması ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Gazeteciliğin, gücün karşısında eğilip bükülerek yapılamayacağını söyleyen Taşcı, "Bir ülke, basının cenaze namazını kaldırmakta bu denli ısrarcıysa eğer, bunun tek sonucu, gazetecilerin işsizliği, tutsaklığı olmaz. Bunun sonucu, basın hürriyeti doğru risk analizi için veri güvenliğinin de hukuk güvenliğinin de teminatı sayıldığından yatırımcının kaçması olur bu ülkeden. Basın hürriyeti, yolsuzlukla mücadeleyi güçlendiren, erken uyarı sistemi vazifesi görerek büyük krizleri önleyen, bilgi ekonomisini geliştiren bir etkiye de tekabül ettiğinden gasbı, kalkınmayı sakatlar." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "televizyonları kapatmanın ve gazetecileri tutuklamanın acizlik olduğunu" söyledi.

Çalışkan, "Ülkemizde her yeni kayyum atandığında, her yeni baskın yapıldığında bilelim ki ülkenin itibarı sıfırlanıyor." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, basın özgürlüğünün, yalnızca gazetecilerin mesleki haklarını koruyan sıradan bir imtiyaz olmadığına işaret etti.

Basının susturulduğu, gazetecilerin baskı altına alındığı bir ülkede halkın haber alma hakkından, şeffaflıktan ve demokratik denetimden söz edilemeyeceğini kaydeden Demir, "Türkiye, basının özgürce görev yapabildiği, fikirlerin korkusuzca tartışıldığı bir ülke olmaktan uzaklaşmış, gazetecilik mesleği neredeyse yapılamaz duruma getirilmiştir. Muhalif sesleri kısmak, eleştirel gazeteciliği susturmak ve bu büyük milleti tek sesli bir enformasyon yapısına mahkum etmek son derece yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin mesleki hakkı olmadığını, toplumun kendi geleceği hakkında bilgi sahibi olabilmesinin ve siyasal tercihlerini oluşturabilmesinin güvencesi olduğunu ifade etti.

Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fırat, "Basının bağımsızlığını güvence altına almak ve temel haklara yönelik müdahaleleri etkili yargısal denetime tabi tutmak zorundayız çünkü demokrasi, yalnızca bizim gibi düşünenlerin özgür olduğu bir düzen değildir, birbirine itiraz eden insanların da eşit haklarla yaşayabilmesinin güvencesidir." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "bu sabah halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne darbe yapıldığını" savundu.

Son 2 yılda Türkiye'de 11 kanala kayyum atandığını söyleyen Çakırözer, "TMSF Türkiye'nin en büyük medya patronu. Sadece basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını yok etmiyorsunuz, her bir kayyumla Türkiye'de hukuk güvencesini yok ediyorsunuz ve aslında Türk ekonomisine en büyük darbeyi kayyum düzeni indiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, basın özgürlüğünün demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret etti.

Vatandaşların doğru ve farklı kaynaklardan haber alabilmesi, gazetecilerin mesleklerini hukuka uygun biçimde yerine getirebilmesi ve düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesinin herkesin ortak bakış açısı olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Anayasa'mızın güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin korunması konusunda herhangi bir tereddüdümüz yoktur ancak bu temel ilkeyi kabul etmek, araştırma önergesinde ileri sürülen her iddiayı peşinen doğru kabul etmek veya devam eden adli süreçleri siyasi değerlendirmelerle sonuçlandırmak anlamına gelmez. Hukuk devletinde soruşturmalar kişilerin ya da kurumların siyasi kimliğine, yayın çizgisine veya görüşlerine göre değil, somut delillere, kanuna ve yargı denetimine göre yürütülür. Hiç kimse hakkında peşin hüküm kurulamayacağı gibi yargı mercilerinin görev alanına giren konuların da siyasi tartışmalarla hükme bağlanması doğru değildir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Verilen aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA