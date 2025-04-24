TBMM Genel Kurulu'nda Yolsuzluk İddiaları ve Siyasi Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'nin ödediği verginin hakkını alamadığını ileri sürdü. En büyük 500 sanayi şirketinin 80'inin Kocaeli'de olduğunu belirten Türkkan, şehrin altyapı sorunlarını anlattı.

Körfez Belediyesinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Türkkan, konuyla ilgili soruşturma açıldığını, ancak sonuç alınamadığını söyledi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM'nin 105 yıl önce umutları tükenmiş bir milletin bağrından doğduğunu belirtti.

Bunun bir devrim olduğunu ifade eden Gezmiş, azimle, inançla Kurtuluş Mücadelesinin yapıldığını, aynı inançla da Meclis'in açılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını kaydetti.

Yoksullukla, eşitsizlikle, adaletsizlikle mücadele etmeden milli egemenlikten söz edilemeyeceğini dile getiren Gezmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutukluluğuna tepki gösterdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları nedeniyle gündemde farklı tartışmaların yer aldığını anımsattı.

Operasyonlarda, yapılan soruşturmalarda bir grubun ısrarla "Bu bir siyasi operasyondur" dediğini aktaran Baykan, şunları kaydetti:

"Perde arkasında milletin iradesini kendi rant ve geleceği uğruna kullananlar olduğunu iddia ediyoruz. Bu kesimlerin düşünceleri elbette karşı karşıya gelecek, geliyor, yargı kararını verecek. Tabii, burada hukukun temel ilkelerinden olan masumiyet karinesinin zanlılar, sanıklar lehine kullanılması ne kadar gerekliyse, soruşturma noktasında soruşturulan kişilerin ve onların taraftarlarının da insanları suçlarken her bir insanın, zanlı olsun olmasın, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."