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TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. İYİ Partili Yavuz Aydın Trabzon'un trafik ve demir yolu sorunlarını, AK Partili Hakan Aksu Kızılay'ın 158. yılını, DEM Partili George Aslan ise Mardin'deki elektrik, ulaşım ve altyapı sorunlarını gündeme taşıdı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon'da ciddi anlamda bir trafik sorunu yaşandığını belirterek, bu sorunun çözülmesini istedi. Erzincan ile Trabzon arasında demir yolunun yapılmasına ilişkin verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Aydın, "Trabzon'un meseleleri vaatlerle, sözlerle, afişlerle çözülemez. İcraatla çözülür." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, bugünün Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu kurumun köklü geçmişiyle büyük bir iyilik hareketine dönüştüğünü ve milletin göz bebeği haline geldiğini vurguladı.

Aksu, "Türk Kızılay yalnızca bir yardım kuruluşu değil, milletimizin vicdanını temsil eden, iyiliği kurumsallaştıran ve dayanışma kültürünü yaşatan büyük bir merhamet çınarıdır. Savaşlarda, afetlerde ve insani krizlerde ihtiyaç sahiplerine ulaşan köklü bir iyilik ocağıdır." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan ise Mardin'in sorunlarını anlattı.

Mardin ve ilçelerinde elektrik kesintileri, ulaşım, alt yapı, sağlık, eğitim ve işsizlik gibi çok önemli sorunlar bulunduğunu belirten Aslan, sorunların bölge halkının günlük yaşantısını çok olumsuz etkilediğini ve bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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