TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul'un Fethi ve Konut Kira Artışları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul'un Fethi ve Konut Kira Artışları Tartışıldı
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TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü anılırken, konut kira artışları ve af çağrıları gündeme geldi. Milletvekilleri, ekonomik sorunların ve adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü" hakkında yaptığı konuşmada, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin büyük bir medeniyet atılımı olduğunu söyledi.

Erdem, İstanbul'un fethinin, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun tarihi tescili olduğunu vurgulayarak, "Bu büyük zaferin en önemli simgelerinden biri de Ayasofya'dır." ifadesini kullandı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3 yıldır ülkedeki çeşitli cezaevlerini dolaştığını ve "af" çağrısı yaptığını belirterek, "Gelin, hep beraber devletimizin güçlü, adil ve vicdanlı olduğunu gösterelim. Milyonlarca insan şu anda af umuduyla yaşıyor. TBMM'den çıkacak müjdeli haberi binlerce kader mahkumu beklemekte." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Konut kira artışları, asgari ücretle çalışanlar ve ekonomik durum" hakkında yaptığı konuşmada, Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2025 güncel verilerine göre Türkiye'nin, yüzde 89,2 kira artış oranıyla Avrupa'da ilk sırada yer aldığını aktardı. Türkoğlu, barınma ihtiyacının bir temel hak değil, lüks haline getirildiğini savundu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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