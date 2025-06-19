TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ermeni Soykırımı' tartışması (2)

GENEL KURUL'DA, 'BAZI KANUN VE KHK'LARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ' KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da yaşanan tartışmanın ardından, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edildi. Teklif üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edilerek kanunlaştı. Kanun ile 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre; çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. 'Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'daki yapılan değişiklikle ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliğinde kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaf olacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 21 KİŞİDEN OLUŞACAK

Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanınca, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen 7, üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7, Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak. Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerden 1 ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni adayların seçimleri 2 hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri devam edecek. Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanacak. Vakıf üniversitelerinde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılacak. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil edecek. Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak.

5 BİN NÜFUSUN ÜZERİNDEKİ YERLEŞİM YERLERİNDE BELEDİYE KURULABİLECEK

Kanun ile Ekonomik ve Sosyal Konsey'in çalışmaları da düzenleniyor. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üyeleri ile çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Öte yandan yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen hükümlerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle teklifle tüzel kişiliğin kaldırılmasına ilişkin usul kanuni güvenceye kavuşturuluyor. Buna göre, meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

YÜCE DİVAN YARGILAMALARI 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yüce Divan yargılamasına ilişkin düzenlemeler kanun ile yeniden ele alınıyor. Söz konusu düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak, yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak. Yüce Divan'da yargılanacak eski Bakanlar Kurulu üyeleri, askeri yüksek yargı mensupları ve Jandarma Genel Komutanı hakkındaki geçici madde, Anayasa Mahkemesi kararına uygun biçimde yeniden düzenleniyor. Buna göre, 9 Temmuz 2018'den önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017'den önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Bu üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilikle ilgili bütün hakları saklı kalacak.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL BARINMA HİZMETİ İZİNLERİ MİLLİ EĞİTİM İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK

Öte taraftan kanun ile birlikte, 'Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.