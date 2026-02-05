TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı için özel görüşme

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Umut ediyoruz ki dersler çıkarılır, tedbirler alınır ve bir daha bu büyük acılara bu ülke gark olmaz." dedi.

Bingöl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yapılan özel görüşmede, bu toprakların çok büyük acılar yaşadığını, 6 Şubat depremlerinin de bu acılardan biri olduğunu söyledi.

Depremzedelerin yaşadığı acıyı hiçbir zaman unutamayacağını belirten Bingöl, "Şimdi hiç olmazsa bir nebze olsun acılarını hafifletmek için o bölgede ne tür sorun varsa, 'Yapıldı yapılmadı, eksik vardı, yoktu.' demeden ilgililerin o sorunları dert edinip bir an önce çözüme kavuşması gibi büyük bir zorunlulukla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Başkanlık Divanı olarak depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bingöl, "Umut ediyoruz ki dersler çıkarılır, tedbirler alınır ve bir daha bu büyük acılara bu ülke gark olmaz çünkü bu ülke toprakları hassas bir bölgede. Sadece afetler değil, çığların, depremin yoğun şekilde yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Onun için bu tedbirlerin süratle alınmasında çok ama çok büyük yarar var." ifadelerini kullandı.

DSP'li Aksakal: "Devletimiz ilk andan itibaren olumsuzlukları aşabilmenin gayretinde oldu"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü kadar derin ve büyük olduğunu dile getirdi.

Böyle bir felaketin siyasi mülahazalara konu edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi ve kayda değer karşılığı olamayacağını vurgulayan Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimizin ilk günden ve ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek bu badirenin yarattığı olumsuzlukları aşabilmenin gayreti içinde olduğunu gördük. Aslına bakarsanız herkes de çok iyi biliyor. Bugün toplumsal olarak yaşadığımız her türlü ekonomik sıkıntımızın altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de bu büyük deprem felaketidir. O kış gününde, insanlarımızın en kısa zamanda, çadırlarda, konteynerlerde, öğrenci yurtlarında, spor salonlarında, boş apartmanlarda ve hatta birçok insanımızın depremzedelere kendi yuvalarının kapısını açmasıyla sıcak yaşama elverişli her türlü imkanı kullanıp sahiplenerek bugünlere kadar gelebildik."

Aksakal, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük özveri, dirayet ve cesaretle aldığı kararları taviz vermeden uyguladığını dile getirdi.

Türkiye'yi bekleyen büyük depremler olduğunu savunan Aksakal, "İstanbul, Ege, Marmara gibi bölgelerimizde yaşanması olası büyük depremlerin öncesinde yapılması gerekenleri zaman geçirmeden iktidarıyla, muhalefetiyle, merkezi yönetimiyle, yerel yönetimiyle parti farkı gözetmeksizin el ele, kafa kafaya vererek çözümler yaratıp uygulamaya geçirmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok." dedi.

EMEP'li Bayhan: "Riskli yapıların yalnızca yüzde 10'unun dönüşümü sağlandı"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, depremlerde yaşamını yitirenlerin acısını yürekten paylaştığını söyledi.

Deprem sonrasında büyük dayanışmayla seferber olan emekçilere teşekkür eden Bayhan, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Yaşanan yıkımın üzerinden geçen yıllara rağmen yaraların sarılması adına yapılanların ve ülke genelinde alınması gereken tedbirlerin yetersizliği apaçık ortada duruyor." diye konuştu.

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya başta olmak üzere bölge illerindeki okul inşaatlarının tamamlanmadığını öne süren Bayhan, bilimsel çalışmalara ve meslek odalarının verilerine göre ülke genelinde riskli yapıların yalnızca yüzde 10'unun dönüşümünün sağlandığını aktardı.

Yeniden Refah'lı Bekin: "Bölgedeki vatandaşlarımıza istihdam yaratacak yatırımlar yapılmalı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, vatandaşların güven içinde yaşayabileceği, geleceğe umutla bakabileceği güçlü bir şehir yapısının kalıcı hale getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Deprem bölgesinin sadece konut değil, ekonomik anlamda da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bekin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı sağlıklı konutlara yerleştirmek elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Aynı zamanda bölgedeki vatandaşlarımıza istihdam yaratacak yatırımlar yapılmalı. Belli başlı sanayi tesisleri deprem bölgemize yerleştirilmelidir. Deprem bölgesi teşviklerle desteklenerek kalkındırılmalıdır. Hükümetin üzerine düşen en büyük sorumluluk, deprem bölgesini yeniden inşa ederken bölgenin sadece beton yapılara kavuşmasından ibaret olmadığını, insan hayatını devam ettirecek istihdam imkanlarının da sağlanması bu süreçte öncelik taşımaktadır."

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, depremin Türkiye'nin içerisinde yer aldığı coğrafyanın bir kaderi olduğunu belirterek, "Bugünün şartlarında bu hadiseyi kaderle, tevekkülle geçiştiremeyiz. Bugün deprem için yapılacak olan iş, akıl ve bilimden geçmektedir. Süratle bütün ülkenin eksiksiz ve noksansız bir şekilde deprem haritaları yapılmalı ve bu deprem haritalarına riayet edilmeli." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşimi 10 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.