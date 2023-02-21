TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 28 şubat salı günü çalışmalarına devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, "Bütün milletvekili arkadaşlarımız hem Maraş ve Elbistan'da oluşan iki büyük deprem, sonrasında dün yine Hatay'da oluşan iki deprem, artçılardan dolayı vatandaşlarımızla bir arada olmak, orada depremzedelere yardımcı olmak için bölgede olduklarından, bir mutabakat çerçevesinde Divan teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz" açıklamasında bulundu.