AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ekonomideki zorluklarımızın farkındayız. Emeklilerimizin, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın, hepsinin umudunun bizde olduğunun da çok iyi farkındayız." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasını "yeni bir tünele girilmesi" olarak nitelendirdi.

Söz konusu tüneli hukukun tanınmadığı, gücün egemen olduğu, kimseden hesap sorulamadığı, haydutluk, korsanlık ve derebeylik döneminin geri gelmesinin ilanı olarak tanımlayan Ekmen, "Bu saatten sonra gücü yetenin gücü yettiğine hiçbir egemenlik ve hukuk kuralı tanımadan saldırabileceği bir fotoğrafı gördük." diye konuştu.

Bir Yunan siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki gösteren Ekmen, "Bütün azgınlara hadlerini bilme çağrısında bulunuyoruz. Bu ülkenin size değil vereceği bir cumhurbaşkanı, bir çakıl taşı, hatta bir teröristi dahi yoktur." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ve Maduro'nun alıkonulmasının uluslararası hukuka göre suç olduğunu belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Çömez, Türkiye'nin "yeni, kuralsız ve barbar dünya düzenine" karşı dimdik ve güçlü durmasını, Atatürk'ün armağan ettiği kurucu değerler ve Türk milletinin asaleti, feraseti, basireti, cesareti ile birlik ve beraberlik ruhunun sağlayacağını vurguladı.

Ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini ileri süren Çömez, "10 yıldır 'en kötüsü geride kaldı' diyen, hiç durmadan son 7 yıldan beri 'enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz' diyen ve geçtiğimiz 2 yıl içerisinde bu yılın enflasyonunu tahmin ederken son derece uçuk rakamları telaffuz eden ve ettikleri telaffuzun gerçekleşmediği ortaya çıkan bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu kanun teklifi ile karayollarını ralli pistine çeviren, makas atarak, drift yaparak veya konvoylarla yolu kapatıp milletin canına kast eden trafik magandalarına karşı getirilen ağır cezaları sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu

İnsan hayatını tehlikeye sokanlara yönelik "sıfır tolerans" gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Çünkü aziz milletimizin canı, anlık eğlencelerden ve heveslerden çok daha kıymetlidir. Caydırıcılığın destekçisiyiz. Hız, ölümü beraberinde getiriyor. Ancak bu hususta devletimizden beklentimiz şudur, tuzak radar uygulamaları son bulmalıdır. Denetimin amacı ceza yazmak değil, kazayı önlemektir." diye konuştu.

Kılıç, sigorta yükünün hafifletilmesi, zorunlu trafik sigortası fiyatlarına makul sınır getirilmesi, ehliyet affının gündeme alınması taleplerinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, konuşmalarında "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.

Orta Doğu'da riskler büyürken Türkiye'de kardeşliğin güçlenmesi yerine "halen savaştan ve eski kodlardan bahsedilmesinin risk olduğunu" savunan Temelli, "Biz önümüzdeki yılın dış politikasını üretirken artık Kürtlerle beraber Suriye'de de, dünyanın her yerinde de güçlü bir ittifak, güçlü bir kardeşlik zemini üzerinde bu politikayı var etmeliyiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TÜİK'in enflasyon oranlarını hesaplama sistemini eleştirerek, çalışanlara verilecek zamların "az olduğunu" savundu.

Günaydın, "Babamız, dedemiz yaşındaki insanlara ayda 2 bin lira zam yaptınız. Burada oturan, oturmayan milletvekillerine soruyorum, çocuğunuza ayda 2 bin lira harçlık verebiliyor musunuz yoksa çocuk 'bu para bana yetmez' diyor mu? Ama 4 milyon emekliye 2 bin lira zammı utanmadan yapıyorsunuz ve üstelik bununla övünüyorsunuz. Yoksulluk sınırı 100 bin liraya, açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış, bu zamlar ancak vatandaşı insan yerine koymama anlayışıyla mümkündür." dedi.

Türkiye'deki kira fiyatlarına dikkati çeken Günaydın, "İnsanlar karınlarını doyuramıyor, öğün atlıyorlar. Torunlarından utanıyorlar. Peki siz bu yarattığınız tablodan hiç utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"Şu anda Ankara'da sular akmıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Terörsüz Türkiye sürecinin, dünyanın geldiği noktada bölge, dünya barışı ve güven ortamının tesisi için de kıymetli ve önemli olduğunu vurguladı.

Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Usta, "Ekonomideki zorlukların farkındayız. Emeklilerimizin, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın, hepsinin umudunun bizde olduğunun da çok iyi farkındayız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin su faturalarına yaptığı zamları eleştiren Usta, şunları söyledi:

"Ankara'da su fiyatlarına yapılan zam yüzde 169. Metreküp fiyatı ise 156,19 lira. Dediniz ki 'suyu bedava yapacağız', yapamadınız. Suyu bedava yapacakken Ankara'da yüzde 169, İstanbul'da yüzde 103,4 artırdınız. Bu faturalar da enflasyonu etkileyen faturalar. Nüfusun yüzde 71,5'ini muhalefetin yönettiği belediyelerde. Keşke bu faturaları düşürseydiniz. Keşke su faturalarını bedava yapmayı becerebilseydiniz. Keşke bu kadar zam yapmasaydınız, keşke suyu akıtabilseydiniz. Şu anda Ankara'da sular akmıyor. İnsanlar bu kadar pahalı faturaları öderken üstüne üstük bir de su sıkıntısı çekip eski Türkiye'deki bidonlarına döndü. Susuzluktan ne yapacağını şaşırmış durumdalar. Emekli suyun peşinde koşturuyor, haberiniz olsun."