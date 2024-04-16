AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Türkiye'de insanlarımız, seçmenimiz hakiki temyiz kudretine sahiptirler

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Siyasi manada Türkiye'de insanlarımız, seçmenimiz, hakiki temyiz kudretine sahiptirler. Her yaşam tarzından, her eğitim seviyesinden insan son derece özenle neye, niçin oy kullandığını bilerek sandığa gitmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, seçim sonuçlarının her siyasi partiye açık mesajlar verdiğini, her siyasi partinin bu mesajları doğru okuması gerektiğini belirterek, "Elbette biz de vatandaşımızın mesajını doğru okuyup vatandaşımızın arzu edeceği, güçlü, yeni bir siyasi aklı, yeni bir hikayeyi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Türkiye'de hükümet sisteminin 16 Nisan 2017 referandumunda değiştiğini hatırlatan Şahin, "Eğer Türkiye bu sistemle yoluna devam edecekse bu sistemin revizyona uğraması şarttır. Ben, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim eleştirilerimiz, itirazlarımız var zaman zaman ancak Sayın Cumhurbaşkanının bu ülkeye önemli hizmetleri olmuştur, bir önemli hizmeti daha olsun. Sistemin en önemli sancısı olan şu partili cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilmesi, tarafsız bir cumhurbaşkanlığı makamının olması ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan tarihi bir adım beklediğimizin altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da 31 Mart seçimlerinde milletin verdiği mesajı doğru okumak gerektiğini belirterek, "14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz Sayın Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye bir imkan tanımıştı. Aradan geçen 11 aylık süre içerisinde fahiş zamlar, önü alınamayan enflasyon milletimizi canından bezdirmiştir. İktidar, milletimizin haklı taleplerine kulağını tıkamıştır ve bunun sonucunda da bu seçimlerde büyük bir hezimet yaşamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tedirginlikle takip edildiğini belirten Usta, "Dış politikadaki birinci esas, hepimizin bildiği gibi ülkemizin milli menfaatleridir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, İsrail ile İran arasındaki gerilimi devlet aklının gerektirdiği tecrübeyle okuyup milli menfaat çerçevesi içerisinde yorumlayarak pozisyon alması tartışmasız bir gerçek olarak kabul edilmelidir." diye konuştu.

"Demek ki oylar çalınmıyormuş"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ın bugün itibarıyla MHP Grup Başkanvekilliği görevine başladığını belirterek, kendisini tebrik etti ve başarılar diledi.

Türkiye'nin 31 Mart mahalli idareler seçimlerini demokrasiye yakışır bir olgunlukla tamamladığını vurgulayan Akçay, milletin sandık vasıtasıyla mesajını verdiğini söyledi.

MHP'nin bu seçimde 227 belediye başkanlığı kazandığını ve seçimlere katıldıkları 51 ilde, il genel meclislerinde yüzde 16'yı aşkın bir oy potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Akçay, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimleri bütün herkese, bilhassa demokrasiye ve kendi ülkemize inancı zayıf olan kesimlere de çok önemli mesajlar vermiştir. Kaybettiği seçimlerden sonra kendisi hariç herkesi suçlayan, seçimlerin meşruiyetini tartışmaya açmaya çalışan, demokrasiyi ve milli iradeyi hazmedemeyen bazı kesimler bu defa seçim sonuçlarına itiraz etmemiştir. Demek ki neymiş? Türkiye güvenilir seçimler yapıyormuş. Türkiye, bu konuda dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Demek ki oylar çalınmıyormuş, trafolara kedi girmiyormuş, Anadolu Ajansı manipülasyon yapmıyormuş."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iktisat fakültesi mezunu olduğundan şüphe ettiğini belirterek, "Bir demeç vermiş, demiş ki; 'Belediyeler kendi yağıyla kavrulsun'. Bizim kazandığımız belediyeler, 5 sene kayyımlarla yönetildi ve kazandığımız belediyelerin bir kısmı da AKP belediyeleriydi. Dolayısıyla biz o belediyelerden içeriye girdiğimizde; hatırlarsınız 2019'da halıyı alıp götürmüşlerdi; şimdi girdiğimizde orada yağ filan yok, kavrulacak yağ kalmamış durumda. Soyup soğana çevirmiş, dünya kadar da borç bırakıp gitmiş durumdalar. Biz kendi yağımızla kavruluruz ama siz kendi belediyelerinizin ve kayyımların tahribatını, yani borçlarını bir an önce üstlenmek zorundasınız." diye konuştu.

"Memleketin sıkabileceği bir kemer kalmamıştır, bunu bilin"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin yüzde 37,7 oyla kendisinden sonra gelen partiye 2 puan fark atıp birinci parti olduğunu belirterek, CHP'nin 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe, 48 belde olmak üzere toplam 420 belediye kazandığını anlattı.

Günaydın, CHP'nin hiç kimseyi ayırt etmeden ülkesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin resmi gıda enflasyonuna işaret eden Günaydın, "Biz bunları size gösterdik, 'dış güçler' dediniz. Saraylarda yatlarda yaşamaya o kadar alıştınız ki hayattan koptunuz." yorumunu yaptı.

Günaydın, 2026'nın ilk çeyreğinde enflasyonun düşmeye başlayacağına yönelik açıklamaları hatırlatarak, "Bu zaman dilimi içerisinde kemer sıkacakmış memleket. Kemeri sıkacağınız göbekleriniz önünüzde duruyor. Memleketin sıkabileceği bir kemer kalmamıştır, bunu bilin. Artık emeklinin, işçinin, işsizin sırtına binmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

Bugün Genel Kurul'da görüşülecek ve 14 maddeden oluşan turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifinin bir günde görüşülebileceğini ama görüşmelerin 3 güne bölündüğünü söyleyen Günaydın, "Gündeminiz yok. Çünkü halkın sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz." dedi.

Günaydın, "10 bin lira olan asgari emekli maaşını asgari ücretle eşleyelim 17 bin lira yapalım; asgari ücreti enflasyona göre her üç ayda bir güncelleyelim, var mısınız?" diye sordu.

"Türkiye'de insanlarımız, seçmenimiz hakiki temyiz kudretine sahiptirler"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP'de Grup Başkanvekili olarak göreve başlayan Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'ı tebrik ederek, "Bir kadın arkadaşımızın daha grup başkanvekili görevini almış olması Meclisimiz için bir şanstır." dedi.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin önemine işaret eden Zengin, yerel seçimlerin karakterinin oldukça farklı olmasının en önemli sebebinin 500 bin 155 kişinin seçilmesi olduğunu söyledi.

Bütün siyasi partilerin seçim sonuçlarını okuyacağını, kendilerinin de öyle yaptığını söyleyen Zengin, 1999 seçimlerinde yerel seçimler ve genel seçimlerin birlikte yapıldığını, sandıklardan çıkan her bir sonucun farklı olduğunu dile getirdi.

Temyiz kudretine sahip olmanın önemine işaret eden Zengin, "Siyasi manada Türkiye'de insanlarımız, seçmenimiz, hakiki temyiz kudretine sahiptirler. Her yaşam tarzından, her eğitim seviyesinden insan son derece özenle neye, niçin oy kullandığını bilerek sandığa gitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisi kapattırmaktan mutluluk duyan milletvekilleri olduğunu söyleyen Zengin, "Eğer bir çağrıları varsa bugün çalışalım, 14 madde bir şey değil, bugün bitirelim. Ertesi gün de elimizde başka bir kanunumuz var enerjiyle alakalı, o kanunu çalışalım. Sonuna kadar çalışmaya biz varız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin tam 22 yıldır Türkiye ve dünya tarihinin en başarılı partisi olduğunu ifade eden Zengin, bundan sonra da bu başarılarını devam ettireceklerini söyledi.