TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, SETA ve MEI Uzmanlarıyla Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü (MEI) uzmanları ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Orta Doğu, Kafkaslar, Akdeniz, Ukrayna krizi, terörle mücadele ve ulaştırma koridorları gibi bir çok konu ve güncel gelişmeler ele alındı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü (Middle East Institute - MEI) uzmanları ile Meclis'te bir araya geldi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Orta Doğu, Kafkaslar, Akdeniz, Ukrayna krizi, terörle mücadele ve ulaştırma koridorları gibi bir çok konu ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.