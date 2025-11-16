Haberler

TBMM'de Turizm ve Vakıflar Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM'de Turizm ve Vakıflar Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılıyor. Deprem bölgelerindeki seyahat acenteleri için aidat muafiyeti gibi yenilikler içeren düzenlemeler ön plana çıkıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren, 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. İlk 10 maddesi kabul edilen teklife göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Alanın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecek.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu, '2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklif' görüşmeleri kapsamında pazartesi günü İçişleri Bakanlığı, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, cuma günü ise Sağlık Bakanlığı'nın bütçelerini görüşecek.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu salı günü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve Birleşik Kamu-İş, çarşamba günü ÖSYM ve TÜBİTAK, perşembe günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TESK yetkililerini dinleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu ise İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı'yı kabul edecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Sirke, Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz

Netanyahu bildiğimiz gibi: Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.