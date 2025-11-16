TBMM'de Turizm ve Vakıflar Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren, 'Vakıflar Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. İlk 10 maddesi kabul edilen teklife göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları silinmiş sayılacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Alanın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecek.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu, '2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklif' görüşmeleri kapsamında pazartesi günü İçişleri Bakanlığı, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, cuma günü ise Sağlık Bakanlığı'nın bütçelerini görüşecek.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu salı günü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve Birleşik Kamu-İş, çarşamba günü ÖSYM ve TÜBİTAK, perşembe günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TESK yetkililerini dinleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu ise İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı'yı kabul edecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.