TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "bölgemizdeki son gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri", İYİ Partinin "bölgemizdeki son gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin gübre tedariki", DEM Parti'nin "televizyon yayıncılığı politikaları" ve CHP'nin "trafik cezaları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye'de tarımın çok yönlü bir krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tarımdaki girdi maliyetlerini artırdığına işaret eden Sunat, "Parasını verdiği halde çiftçi neden gübre alamıyor? Gübrede yüzde 90 oranında dışa bağımlı Türkiye neden gübre krizine hazırlıklı değil? Güvenli tedarik planınız nedir, nerede? Ulusal gübre rezerviniz nerede Sayın Bakan? Kriz göz göre göre geldiği halde neden önlem almadınız? Bugün Türkiye'de gübre krizi konuşuluyorsa, gıda enflasyonundan endişe ediliyorsa sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir, sizin beceriksiz tarım politikalarınızdır." diye konuştu.

Çiftçinin satın alma gücünün artırılmasını isteyen Sunat, "2026 yılı destekleme gecikmeden ödenmelidir. Gübre ve mazot desteği mutlaka sağlanmalıdır. Tarımda acil tedbirler devreye alınmalıdır." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Gübrede yaşanan sorunun sadece bir sektörün sorunu olmadığını, bütün geleceği tehdit eden stratejik bir sorun olduğunu ifade eden Çalışkan, gübre fiyatlarıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini anlattı.

Çalışkan, "Bu konuda gerekli tedbirler alınmalı. Dünyanın her tarafında bütün ülkeler, 'acaba bu tarımsal ürünleri nasıl destekleriz, tehlikeleri bertaraf ederiz?' diye sübvansiyon uygularken, destek paketleri açıklarken Türkiye ne yazık ki sadece panik yaparak bu sorundan kurtulamaz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, çiftçinin gübre alamadığı için tarlasını boş bıraktığını ileri sürdü.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarımsal üretimin en önemli temel girdilerinden olan mazotun litresinin 80 liraya, gübrenin tonunun da 35 bin liraya dayandığını söyledi.

Bu fiyatlarla ekim ve dikim yapmanın mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barut, "2026 yılında gıda egemenliğimiz tehlike altındadır. Türkiye'de çiftçimizin kullanmış olduğu gübre yılda 6,5 milyon tondur ve mazot da 3 milyar litredir. Peki, bunların da tamamı, gübrenin yüzde 90'ı, mazotun da tamamı dışa bağımlıdır. Neden dışa bağımlıyız? Çünkü bir zamanlar gübre fabrikaları vardı, kamuya ait, devlete aitti. Özelleştirildi." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen riskleri kendilerinin çok önceden gördüğünü belirtti.

En kötü senaryoya göre hazırlık yaptıklarını anlatan Keskinkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hürmüz Boğazı'nda bir risk var. Şimdi, gübrenin ana ham maddesi nedir? Azottur, fosfordur, potasyumdur. Bu gübrelerin, dünyadaki kimyasal gübrelerin ithalatının yüzde 50'si ve tüketiminin yüzde 50'si Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya tarafından kullanılmaktadır ve bu ülkelerin ham madde ithalatlarının büyük kısmı da bu bölgeden, Hürmüz Boğazı'ndan sağlanmaktadır. Evet bir risk varsa, bu ülkeler için yoğun bir risk var. Peki, Türkiye bu tedarikini, ham madde tedarikini nereden yapıyor? Türkiye azotlu gübre ham madde tedarikini Çin, Mısır, Rusya ve Umman'dan yapıyor. Fosforun ham maddesini Kuzey Afrika ülkelerinden alıyor, potasyumu da Avrupa Birliği ülkelerinden alıyor. Şimdi, Türkiye arz güvenliğini sağlamak için bu konudaki bütün tedbirleri aldı. Bununla birlikte, savaş başlar başlamaz 7 Mart'tan itibaren özellikle üre gübresindeki yüzde 6,5 olan gümrük vergisini sıfırladık, farklı ülkelerden tedarik zincirlerine başladık."

Keskinkılıç, yeni destek modeli kapsamında mazotun yüzde 50'sini, gübrenin yüzde 25'ini, su kısıtı olan bölgelerde de bunların tamamını desteklediklerini anlattı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.