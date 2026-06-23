TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Uyuşturucu ile mücadele", İYİ Parti'nin "Beyin göçü", DEM Parti'nin "Batman'daki bir özel sağlık kuruluşuna ilişkin iddialar", CHP'nin "Emekliler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, ülkedeki 17 milyon emeklinin bu ülkenin hafızası olduğunu belirterek, alın teriyle ülkenin kalkınması için mücadele eden emeklilerin sıkıntı içerisinde olduklarını ifade etti.

Dinçer, emeklinin "kuru ekmekle" yaşam mücadelesi verdiğini savunarak, "Bunu vicdanınız nasıl kabul ediyor? Bu halk bizim halkımız değil mi? Bu emekli bizim emeklimiz değil mi? Bunları sorgulamak suç mu? Emeklilerin durumunun düzeltilmesi gerekmiyor mu?" dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, emeklilerin yıllarca prim ödemiş, ülkeye hizmet etmiş bugün de alın terinin karşılığını bekleyen saygın insanlar olduğunu ifade etti.

Çalışkan, emeklilere haksızlık yapıldığını ve mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Burada bir sistem kuralım, bir hata oldu, bundan sonra bu konuyu konuşmak zorunda kalmayalım' gibi bir düşünce ne yazık ki yok. Çünkü emeklileri sadece oy potansiyeli, seçimlerde figüran malzemesi olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, emeklilerin şartlarının düzeltilmesine ilişkin adım atılacağına inanmadığını belirterek, emeklilere AK Parti iktidarını şikayet ettiğini söyledi.

Türkoğlu, CHP'nin önergesini desteklediklerini ifade ederek, "Yeter artık, insafa gelin, Meclis tatile girmeden önce mutlaka ek zam gelsin." dedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, iktidarın emeklilerin yaşadığı sefaletin baş sorumlusu olduğunu savunarak, insanca yaşamanın milyonlarca emekli için ulaşılamaz bir hayale dönüştüğünü ileri sürdü.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti iktidarları boyunca emekliler için birçok tarihi adım atıldığını, bayram ikramiyeleri uygulamalarının hayata geçirildiğini belirterek, en düşük emekli aylıklarının defalarca yükseltildiğini ifade etti.

Korkutata, emeklilerin sadece geçmişin emanetçileri değil aynı zamanda toplumsal hafızanın da taşıyıcıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz emeklilerimizi bir yük olarak değil bu ülkenin kalkınma mücadelesinin en kıymetli neferleri olarak görüyoruz. Hedefimiz, enflasyonun kalıcı şekilde tek haneye düştüğü, büyümenin güçlendiği, üretimin arttığı ve refahın toplumun tüm kesimlerine daha güçlü yansıdığı bir Türkiye'dir. Güçlü ekonomi olmadan sosyal devlet olmaz, güçlü sosyal devlet olmadan da emeklilerimizin hak ettiği yaşam standardına ulaşması mümkün değildir. Sorunları inkar etmiyoruz, emeklilerimizin de sorunları vardır ama umutsuzluk da üretmiyoruz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle, gündemin ilk sırasına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi alındı.

Öneriye göre, Genel Kurul bugün emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Yarınki birleşimde ise Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılacak.

Genel Kurulda daha sonra sırasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türk Kızılay Kanun Teklifi görüşülecek.

Öte yandan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.