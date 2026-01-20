Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda MHP ve CHP milletvekilleri, kadınlara erken emeklilik, öğrenci affı, yatırım projeleri ve çocukların dijital dünyada karşılaştığı tehditler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, bu yıl kadınlara erken emeklilik hakkının verilmesi, öğrenci affının hayata geçirilmesi, akran zorbalığı ve madde bağımlılığıyla mücadele konularına odaklanacaklarını belirtti.

Mersin'de gerçekleştirilen yatırımları anlatan Uysal, 2026'da da kentteki hizmetlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Uysal, Mersin'in bazı ilçelerinde hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yapılacağını bildirdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Elazığ'ın sorunları" hakkındaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı yeni sanayi yatırım alanlarının oluşturulmasına ilişkin projeyi olumlu bulduğunu dile getirdi.

Elazığ'ın da proje kapsamına alınmasını isteyen Erol, projenin kentte hayata geçirilmesinin ekonomiyi canlandıracağını belirtti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyonun hazırladığı "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu" hakkında bilgi verdi.

Çocukların dijital dünyanın insafına terk edilmemesi gerektiğini vurgulayan Katırcıoğlu, çocuklarda internet kullanımının yüzde 91'e ulaştığını belirtti.

Katırcıoğlu, çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçtiğini, yaşa göre düzenlenmeyen dijital hizmetlerin çocuklar için tehdit oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocukları koruyamazsak, onları terör örgütleri, suça sürükleyen çeteler, LGBT gibi yapıların hedefi haline getiririz. Bu tehdide karşı sessizlik tarafsızlık değil, sorumsuzluktur. Raporumuz ortaya koyuyor ki yaşına uygun olmayan her içerik istismardır. Denetlenmeyen her platform suça ortaktır. Tehditlerin tamamı apaçık ve gerçektir. Raporumuzda, 15 yaş altında sosyal medyada hizmet sunulmaması, 18 yaşına kadar etkin filtreleme, çocuklara karşı işlenen dijital suçlarda ağırlaştırıcı hükümlerin getirilmesi, çocukların unutulma hakkının eksiksiz uygulanmasını öneriyoruz."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
