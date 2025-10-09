TBMM'de Gündeme İlişkin Grup Önerileri Kabul Edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi'nin "KYK yurtları", İYİ Parti'nin "tekstil ve hazır giyim sektörü", DEM Parti'nin "yargılama süreçleri", CHP'nin "ekonomi", Ak Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını söyledi.

Devletin barınma hakkını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerine de sağlaması gerektiğini ifade eden Kısacık, "KYK hakkı kazanamayan gençlere de kira desteği vererek, üniversiteyi kazanan her bir gencin üniversite okumasının önündeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi.

Kısacık, KYK yurtlarında yaşanan birtakım sorunları anlattı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, tekstil sektörünün bugün ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu belirterek, "Yalnızca bu yılın ilk 6 ayında, 300 firma konkordato ilan etti. 300 firma demek, yüz binlerce aile, on binlerce esnaf, milyonlarca umut demek. Bu üretim çöküşü, bu bir zincirleme felaket tablosudur." ifadelerini kullandı.

Tekstilde makinelerin durduğunu, fabrikaların kepenk indirdiğini savunan Türkoğlu, Türkiye'den 200'e yakın firmanın Mısır'a taşındığını kaydetti. Bu konuda Meclis araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Türkoğlu, bu komisyonun firma bazlı taşınmaları tespit etmesi gerektiğini dile getirdi. Türkoğlu, "Komisyon istihdam kaybı raporu hazırlamalı, OSB, altyapı eksiklikleri ve enerji maliyetlerini masaya yatırmalı." diye konuştu.

"Bu saldırı hepimize yapılmıştı"

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri andı. 10 Ekim'in üzerinden 10 yıl geçtiğine işaret eden Çubuk, buna ilişkin davayı eleştirdi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara Gar saldırısına ilişkin, "Bu saldırı hepimize yapılmıştı. Birlik ve beraberliğe kast edilmişti." dedi.

Saldırının faillerinin bir kısmının ölü ele geçirildiğini, bir kısmının yakalandığını belirten Alparslan, buna yönelik yargılamaları hatırlattı. Alparslan, her türlü terör eylemine ve teröriste karşı en çetin mücadeleyi veren iktidar olduklarını vurgulayarak, "İktidarımız hem yeni nesil suç örgütleriyle hem hibrit suç örgütleriyle hem de kokteyl suç örgütleriyle, onların kuklalarıyla, ağababalarıyla büyük bir mücadele ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

DEM Parti'nin grup önerisi sırasında DEM Parti, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısının her geçen gün arttığını öne sürdü. Yoksulluğun yükünü en çok taşıyan kesimin kadınlar olduğunu ifade eden Özdemir, kadınların artan hayat pahalılığı ve gelir kayıpları yüzünden önce kendi ihtiyaçlarından vazgeçtiğini belirtti. Özdemir, "Kadınlarımız, çocuklarının eğitim masrafını karşılamak için savaşıyor. Her kadınımız oldu bir maliye bakanı." sözlerini sarf etti.

Asgari ücret tutarına işaret eden Özdemir, mutfaklarda tencerelerin kaynamadığını savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul, gelecek hafta Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.