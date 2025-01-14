Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

TBMM'de Gündem Dışı Konular ve Fındık Üreticileri Üzerine Tartışmalar

TBMM'de Gündem Dışı Konular ve Fındık Üreticileri Üzerine Tartışmalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Kayseri'nin lezzetleri, deprem uyarıları ve Giresun kalite fındık fiyatları üzerinde durdu. Ayrıca, Genel Kurul'da güvenliği artırmak amacıyla cam korkuluk yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, son günlerde bazı illerin pastırma, sucuk ve mantıya sahip çıkmaya çalıştığını söyledi. Çopuroğlu, "Bir sabah kalkıyorsunuz birileri sahip çıkmış, diğer gün başka birileri. Buradan söylüyorum, bu tatların ana vatanı Kayseri'dir, taklitler asıllarını yaşatır. Bu lezzetler, taklit edilebilir ama şehrimiz sadece lezzetten ibaret değildir." dedi.

Çopuroğlu, daha sonra AK Parti iktidarı döneminde Kayseri'de yapılan çalışmaları anlattı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bazı bilim insanlarının olası Tunceli ve Bingöl depremiyle ilgili ciddi uyarılarının olduğunu söyledi. Olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Erol, Tunceli'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi için taleplerin olduğunu hatırlattı. Erol, bu konuda Meclis'ten de destek istedi.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun kalite fındık fiyatı ile diğer kalite fındık fiyatları arasındaki farkın yüzde 40 olmasını istedi. Konal, zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan fındık üreticisinin alan bazlı desteklerinin de artırılmasını talep etti.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulunda dinleyici ve basın locası girişinde yer alan merdivenlerin başlangıç noktasına, Genel Kurula gelen ziyaretçilerin düşmesini engellemek için cam korkuluk yapıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
img

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
img

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı 18. bölüm full HD tek parça izleme linki 14 Ocak Salı! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 19. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 14 Ocak Salı Bir Gece Masalı 18. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu? 15 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Yay, Aslan burcu yorumu! 15 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kerimcan Durmaz ne zaman tahliye olacak? Kerimcan Durmaz serbest bırakılacak mı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.