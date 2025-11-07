Haberler

Tanal "Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta" dedi, komisyonda kavga çıktı

Tanal 'Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta' dedi, komisyonda kavga çıktı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. CHP'li Mahmut Tanal'ın "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta" sözlerine AK Partili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" karşılığını verdi. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Artan gerilimin ardından komisyona 20 dakika ara verildi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

ŞANLIURFA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sunumuna "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" sözleriyle devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" sözleriyle Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

"BORCUNU ÖDESEYDİN SENİN DE KESİLMEZDİ"

"Adıyaman'ın köylerinde de elektrik yok" diyen Tanal'a yanıt veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Salonda gerilimin yükselmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, komisyon toplantısına 20 dakika ara verdi.

"BUGÜN ZAM YERİNE İNDİRİM AÇIKLAYIN, YAPIN ŞOVUNUZU"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Millet elektriksiz kalıyor. Elektrik, gaz, doğal gaz bozuk. Zam üstüne zam. Yazık değil mi bu insanlara. Çıkıp da Bakan bir açıklama yapsın. Müjde verin hadi. Bugün zam yapacağınıza indirim açıklayın. Yapın şovunuzu. İndirim yapın şov olsun, biz de alkışlayalım. Vatandaş cebinde indirimi hissetmiyor. Daha bugün zam açıklandı. Sen elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların halini biliyor musun? İş yerlerine gelen faturaları görüyor musun? Sizin göreviniz vatandaşa refah sağlamak. Her müjdenizden sonra zam" diye konuştu.

MEHMET MUŞ: SİZ BURANIN SAHİBİ DEĞİLSİNİZ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise ara sonrasında Tanal'a "Git basın toplantısında meramını anlat. Öyle bir usül yok. Siz buranın sahibi değilsiniz" sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: ANKA / Politika
Haberler.com
