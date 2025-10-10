TBMM'de 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi

4 ULUSLARARASI ANLAŞMA KABUL EDİLDİ

Siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından uluslararası sözleşmelerin görüşmelerine başlandı. Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşması, Türkiye ile Malezya arasında serbest ticaret anlaşması ortak komitesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair anlaşma, Türkiye ile Malta arasında denizcilik anlaşması ve Türkiye ile Romanya arasında uygun görülen alanlarda gerçekleştirilecek projelerin finansmanı ile ilgili anlaşma ayrı ayrı görüşüldü ve tek tek oylandı. Oylama sonucunda 4 uluslararası anlaşma, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından birleşimi 14 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapattı.