İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı aldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kuruluna girişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir basın mensubunun trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurulda ne zaman görüşüleceğini sorması üzerine Yerlikaya, "Ocağın ilk haftasında" yanıtını verdi.