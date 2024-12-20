CHP'li Başarır'dan Bakan Şimşek'e sert eleştiri: Ne işe yarıyor bu adam?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerine başlayan görüşmeler devam ediyor.

BAKAN ŞİMŞEK'İ HEDEF ALDI

Görüşmelerde partisi adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kürsüde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert eleştirilerde bulundu.

"NE İŞE YARIYOR BU ADAM?"

Şimşek'in göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38 olduğunu hatırlatan Başarır, bugün ise enflasyonun yüzde 47 olduğunu belirterek, "Ne işe yarıyor bu adam?" diye sordu.

"ÜLKE GÜNDEN GÜNE BÜYÜK BİR FELAKETE GİDİYOR"

Başarır, şu ifadeleri kullandı: "TÜİK'e göre söylüyorum, Mehmet Şimşek geldiğinde 19 ay önce enflasyon yüzde 38. Bugün yüzde 47. Şimdi soruyorum, ne işe yarıyor bu adam? Üzüntü verici bir tablo değil mi? Ülke günden güne büyük bir felakete gidiyor. 14 trilyon 700 milyarlık bu bütçenin 1 trilyon 50 milyarını faize veriyoruz. Bütçenin yüzde 14'ü neredeyse arkadaşlar. 22 yılda toplam 600 milyar dolar faiz ödemişiz. 'Yandı bitti' dediğiniz Türkiye ekonomisi 2002'deki dış borcu 132 milyar dolar, bugün 512 milyar dolar. Kur Korumalı Mevduat denen rezalete 1 trilyon 850 milyar ödedik. Bunu hangi akıllı icat ettiyse bir avuç zengine o parayı vermeseydik bugün faiz ödemeyecektik bu kadar. 3 trilyonluk bir vergi istisnası var, bunun 1 trilyona yakınını asgari ücret, maaşlara verildiğini kabul ediyorum. Yaklaşık 1,5 trilyonu bir avuç zengin, bu ülkenin yerinin altını, madenlerini, arsalarını, ihalelerini verdiğiniz şirketler için kullanmışsınız vergi almamışsınız."