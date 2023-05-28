TBMM Başkanı Şentop oy kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Şentop, "Gerek burada gördüğüm kadarıyla gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre oy kullanma işlemleri sakin bir şekilde sükunetle gidiyor. Ben ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan diliyorum. Her zaman seçimleri büyük bir olgunlukla milletimiz yapmıştır ve büyük bir basiretle kararını vermiştir. Ben seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği ve istikbali için güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Şentop, oy kullanma işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gerek burada gördüğüm kadarıyla gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre oy kullanma işlemleri sakin bir şekilde sükunetle gidiyor. Daha önceki seçime göre hızlı ilerliyor. Vatandaşların daha rahat karar verebilme imkanı var bu seçimde. Ben ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan diliyorum. Her zaman seçimleri büyük bir olgunlukla milletimiz yapmıştır ve büyük bir basiretle kararını vermişti. Ben seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği ve istikbali için güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum"