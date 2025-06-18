TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti" denildi.