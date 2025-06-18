TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Kabul Etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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