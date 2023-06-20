TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti. Mahathir Muhammed kabulde, TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı Kurtulmuş'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti. Mahathir Muhammed kabulde, TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı Kurtulmuş'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Ziyareti nedeniyle Mahathir Muhammed'e teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Malezya'nın iki dost ülke olduğunu vurguladı.

Kabulde, Malatya Milletvekili ve 27'nci Dönem Türkiye- Malezya Parlamenterlerarası Dostluk Grubu Başkanı Bülent Tüfenkci ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de yer aldı.