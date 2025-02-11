TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya İş Kadınları Derneği'ni Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Antalya İş Kadınları Derneği üyelerini kabul etti.

Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile beraberlerindeki Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Kotanak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis'teki kabul basına kapalı gerçekleşti.