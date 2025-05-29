TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kamu İşçilerine Destek Çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kamu İşçilerine Destek Çağrısı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bir an önce imzalanmasını ve 600 bin kamu işçisinin hak ettikleri payı almasını istedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜRK-İŞ'in çalışma hayatında önemli etkileri olan değerli bir sendika olduğunu belirterek, TÜRK-İŞ'i sendikal mücadelelerindeki gayretleri dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye'de çalışma hayatının, iş barışı içerisinde devam etmesinin en önemli unsurlardan olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye, gelişen, büyüyen, kalkınmakta olan bir ülkedir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin bu kalkınma mücadelesinde en ağırlıklı pay da emekçi, işçi kardeşlerimizindir. Dolayısıyla işçi kardeşlerimizin Türkiye'nin kalkınmasından, gelişmesinden, refahından yeterince pay alması hepimizin ortak hedeflerinden biri olması gerekir." diye konuştu.

Kurtulmuş, ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve siyasal istikrarın olmazsa olmaz temel unsurlarından birinin, ekmeği büyütmek ve bu ekmeği hakça paylaşmak olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i ziyaretlerinde, hem genel olarak Türkiye'nin meselelerini müzakere etme imkanını bulduklarını hem de iş hayatının sorunlarını görüştüklerini aktardı.

Şu anda TÜRK-İŞ camiasının ve kamu çalışanlarının en önemli gündem maddesi olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bir an evvel imzalanmasının önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz. Bunun için temennimiz en kısa süre içerisinde, önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın sağlanması ve Türk çalışma hayatına büyük bir destek olacak, büyük bir barış getirecek, işçilerimizin huzur içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmesini temin edecek bu süreci barışla, uzlaşıyla tamamlamak mümkün olsun, diyorum. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde nihai anlaşma imzalanır ve Türk çalışma hayatına büyük bir katkı olur."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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