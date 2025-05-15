TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Heyetini Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Canaltay ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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