Tarsus'a 2 bin 500 kişilik spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Tarsus ilçesinde gençlere yönelik önemli bir spor yatırımının hayata geçirileceğini açıklayarak spor salonu müjdesi verdi.

Milletvekili Söylemez, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan, teşkilat mensupları ve Gençlik ve Spor İl Müdürü ile birlikte Tarsus'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Tarsus Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan heyet, ardından yapımı planlanan spor kompleksi alanında değerlendirmelerde bulundu.

Proje kapsamında ilçeye kazandırılacak 2 bin 500 kişilik modern spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunun, gençlerin sportif faaliyetlere daha aktif katılımını sağlayacağı ve bölgenin sosyal yaşamına katkı sunacağı belirtildi.

Gençliğe yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Söylemez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere yönelik hizmetlerin artarak sürdüğünü ifade etti. Söylemez, "Tarsuslu gençlerimizin daha sağlıklı, aktif ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Söylemez ayrıca, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, projenin Tarsus'a hayırlı olmasını temenni etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı! Yangın çıktı

İran'dan bir misilleme daha! Arap ülkesinde petrol rafinerisi vuruldu
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı