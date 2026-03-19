Tarsus'a 2 bin 500 kişilik spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Tarsus ilçesinde gençlere yönelik önemli bir spor yatırımının hayata geçirileceğini açıklayarak spor salonu müjdesi verdi.

Milletvekili Söylemez, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan, teşkilat mensupları ve Gençlik ve Spor İl Müdürü ile birlikte Tarsus'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Tarsus Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan heyet, ardından yapımı planlanan spor kompleksi alanında değerlendirmelerde bulundu.

Proje kapsamında ilçeye kazandırılacak 2 bin 500 kişilik modern spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunun, gençlerin sportif faaliyetlere daha aktif katılımını sağlayacağı ve bölgenin sosyal yaşamına katkı sunacağı belirtildi.

Gençliğe yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Söylemez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere yönelik hizmetlerin artarak sürdüğünü ifade etti. Söylemez, "Tarsuslu gençlerimizin daha sağlıklı, aktif ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Söylemez ayrıca, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, projenin Tarsus'a hayırlı olmasını temenni etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı