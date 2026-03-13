Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane'de İftar Programında Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Gümüşhane'de sektör temsilcileriyle buluşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programa katıldı. Burada da katılımcılara seslenen Bakan Yumaklı, "İki yıl önce maalesef 70 binin üzerinde büyük çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan Gazze'de adeta bir toplumun soykırımına hepimiz şahitlik ettik ve hale de şahitlik ediyoruz. Buna sadece bütün dünyada dur diyen Türkiye ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. O da bir Ramazan vaktiydi. Maalesef bunun bir tesadüf eseri olduğunu da söylemek de düşünmek de mümkün değil. Savaşın durması için dediğim gibi Türkiye olarak her türlü gayreti, teması gerçekleştiriyoruz. Diplomasinin bütün unsurlarını kullanıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yoğun bir mesai harcıyoruz. Buradaki bütün amacımız bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın temin edilmesidir. Bu manevi iklimin verdiği güçle de ülkemizin bekası için çalışıyoruz. En önemli husus Terörüz Türkiye hedefidir. Biz bu hedefimize doğru kararlı adımlarla yürürken sahip olduğumuz manevi bağlara, kardeşlik bağlarına güveniyoruz" dedi.

Konuşmasında Terörsüz Türkiye konusuna yer veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti iktidarları olarak teröre karşı yürütülen etkili ve kapsamlı mücadele elbette Terörsüz Türkiye'nin en önemli anahtarı oldu. Askeri operasyonlardaki kararlılık yapılan demokratik reformlar, bölgeye götürülen hizmet ve yatırımlarla terör örgütünün bütün dayanaklarını kaybetmesine sebep oldu. Bildiğiniz gibi terör örgütü de kendini feshederek silahları teslim etti, ve yeni bir süreç oluştu. Son olarak, Gazi Meclisimizin Terörsüz Türkiye komisyonun yol haritası, inşallah bu anlamda hedeflere ulaşmak için önemli bir etki oluşturacaktır. Bunu milletimiz adına yürekten temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı tutumlarıyla inşallah ülkemiz bu süreçten sağ salim çıkacaktır. Artık bu ülkenin evlatları kendilerini çok anlamsız başkalarının taşere ettiği hususlarda değil kendilerini bu ülkenin gelişmesine adayacaklar. Terörsüz Türkiye hedefi, aslında AK Parti hükümetlerinin en başından beri temel hedefi olmuştur. AK Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve milli savunma sanayisinde sağladığı başarılar Allah korusun bugün bizleri çok farklı bir tabloyla karşı karşıya olmaktan geri koymuştur. AK Parti'nin yaptığı, güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme mücadelesidir. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine inşallah hep birlikte yürümeye devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı