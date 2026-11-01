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Taçoy, GKRY'nin doğalgaz projesini AB'ye şikayetine tepki gösterip CTP'yi eleştirdi

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Taçoy, GKRY'nin doğalgaz projesini AB'ye şikayetine tepki gösterip CTP'yi eleştirdi
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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, GKRY'nin Türkiye ile KKTC arasındaki doğalgaz akışı projesini AB'ye şikayet etmesine tepki gösterdi. Taçoy, Rum kesimini dışarıda AB'nin, içeride CTP'nin cesaretlendirdiğini belirterek işbirliği çağrısı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz akışını sağlamayı hedefleyen projeyi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etmesine tepki göstererek, "Rum kesimini dışarıda AB, içeride Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) cesaretlendiriyor. Ana vatanımız Türkiye ile birlikte sadece KKTC'nin değil, tüm adanın ve hatta bölgemizin faydalanabileceği dev projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Sağa sola şikayet etmek yerine buyursunlar gelsinler, kendileri de bu projelerden faydalansınlar" dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, GKRY'nin Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz akışını sağlamayı hedefleyen projeyi AB'ye şikayet etmesini eleştirdi. Açıklamasında ana muhalefetteki CTP'yi de eleştiren Taçoy, "Rum kesimini dışarıda AB, içeride CTP cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Rum yönetiminin Türkiye ile KKTC arasında yürütülen projelere yönelik girişimlerini eleştiren Taçoy, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelindeki varlığını sürdüreceğini vurguladı. Taçoy, "Bizler bu Ada'da eşit hak sahibi ve egemen eşit bir devlet olarak var olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sağa sola şikayet etmek yerine kendileri de bu projelerden faydalansınlar"

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında hayata geçirilen projelerin yalnızca Kıbrıs Türk halkına değil, Ada'nın tamamına ve bölgeye katkı sağlayacağını belirten Taçoy, "Ana vatanımız ve tek garantörümüz olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sadece KKTC'nin değil, tüm adanın ve hatta bölgemizin faydalanabileceği dev projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Sağa sola şikayet etmek yerine buyursunlar gelsinler, kendileri de bu projelerden faydalansınlar" diye konuştu.

Rum yönetimine iş birliği çağrısını yineleyen Taçoy, "Kendilerine bir kez daha işbirliği elini uzatırken, bu fırsatı iyi değerlendirmelerini de tavsiye ederim. Umarım bu kez akl-ı selim galip gelir ve yanlışlarından dönerler" dedi.

"Kıbrıs Türkü ana vatanından asla ayrılmayacak"

Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile bağlarının koparılamayacağını vurgulayan Taçoy, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Herkes şunu iyi bilmeli ve eksiksiz anlamalıdır ki, Kıbrıs Türkü ana vatanından asla ayrılmayacak ve onunla çıkmış olduğu ortak kader yolundan bir an olsun sapmayacaktır. Bunu yapmaya AB dahil kimsenin gücü yetmez."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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