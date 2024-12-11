Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Suriye'nin geçici başbakanı Muhammed El-Beşir, ülkedeki duruma ilişkin İtalyan medyasına röportaj verdi. Başbakan El-Beşir ekonomik duruma ilişkin, "Kasada çok az ya da hiç değeri olmayan sadece Suriye lirası var. Hiç dövizimiz yok, kredi ve tahvillere gelince, hala veri topluyoruz. Yani mali açıdan çok kötüyüz. Sadece Mart 2025'e kadar kalacağız. Borç çok büyük, zorluklar devasa ama başarılı olduğumuz İdlib deneyimimiz var. Suriye'yi geliştirebiliriz. Zaman alacak ama oraya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERE "ÜLKENİZE GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

El-Beşir, 1 Mart'a kadar görev yapacak geçici hükümetinin 3 hedefine değinerek, "Birincisi, Suriye'nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesidir. İnsanlar adaletsizlik ve zulümden bitap düşmüş durumda. İnsanların işlerine ve normal yaşamlarına dönebilmeleri için devlet otoritesi yeniden tesis edilmelidir. İkincisi, yurt dışında bulunan milyonlarca Suriyelinin geri getirilmesi. Onların beşeri sermayesi, deneyimleri ülkenin gelişmesini sağlayacaktır. Yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrım: Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün. Yeniden inşa etmeliyiz, yeniden doğmalıyız ve herkesin yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK, EKMEK, SU GİBİ TEMEL HİZMETLER KARŞILANACAK"

Üçüncü hedeflerinin stratejik planlama olduğunu aktaran Başbakan El-Beşir, "Suriyeliler elektrik, ekmek, su gibi temel hizmetlerin güvencesizliği ile yaşayamaz. Biz bir geçiş hükümetiyiz ama bu konuda çalışmaya başlamalıyız. Halep, Hama ve Şam'a girdiğimizde Suriyeliler çifte karanlık içinde yaşıyordu, rejimin karanlığı ve elektrik kesintilerinin yol açtığı karanlık. Bu kesinlikle kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"TÜM MEZHEPLERİN HAKLARINI GARANTİ ALTINA ALACAĞIZ"

El-Beşir, "Suriye'deki tüm halkların ve tüm mezheplerin haklarını garanti altına alacağız" dedi. Hükümetin dış politikasına değinen El-Beşir, "Kana susamış Esad rejiminden uzak duran hiçbir devletle, partiyle, mezheple hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı. El-Beşir, Esad rejimine karşı ayaklanmanın başladığı 2011 yılından beri çok sayıda Suriyelinin işkence gördüğünü, tutuklandığını ve öldürüldüğünü belirterek, sorumluların Suriye yasalarına göre yargılanacağını vurguladı.

ESAD'IN 135 MİLYAR DOLAR KAÇIRDIĞI İDDİASI

Rejimin devrilmesinin ardından Suriye'yi terk eden Esad'ın 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan rejim istihbaratından Halid Beyye "Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı.

"KOMUTANLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI"

Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya'nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam'a getirdi" demişti.