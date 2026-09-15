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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara: "2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz"

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara: '2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz'
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, ülke ekonomisini yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine...

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, ülke ekonomisini yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nin resmi açılışı kapsamındaki panellere katılarak ülkedeki siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eş- Şara, ülkenin 60 yıl süren yolsuzluk ve kötü yönetim ardından yeni bir yapılanma sürecine girdiğini belirterek, Şam'ın özgürleştirilmesinin Suriyeliler arasında güveni yeniden tesis ettiğini vurguladı. Suriyeli lider, "Suriyeliler bugün Arap ve Müslüman kardeşlerinin Şam'ın zaferi ve özgürleşmesiyle yaşadığı sevinci derinden hissediyor" dedi.

" Suriye, sorun olmaktan çıkıp herkesin faydalanabileceği büyük bir fırsata dönüştü"

Suriye'nin uluslararası alandaki konumuna değinen Ahmed eş- Şara, " Suriye, dünyanın tartıştığı büyük bir sorun olmaktan çıkıp herkesin faydalanabileceği büyük bir fırsata dönüştü" ifadelerini kullandı.

Ekonomik hedeflere de dikkat çeken Şara, "2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz" diyerek, Suriye ekonomisini yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"Üretim kapasitesi, 100 milyonun üzerinde nüfusa yetebilecek seviyeye çıkarılabilecek"

BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Avrupalı yatırımcılarla dev projelerin görüşüldüğünü ve mutabakat zaptlarının yürürlüğe girdiğini kaydeden Suriye Devlet Başkanı, "Suriye'de özellikle gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatları oldukça geniş" değerlendirmesinde bulundu. Suriye Devlet başkanı Ahmed eş-Şara ayrıca modern tarım teknolojileri sayesinde ülkenin gıda üretim kapasitesinin 100 milyonun üzerinde nüfusa yetebilecek seviyeye çıkarılabileceğini vurguladı.

"Kamuoyunu etkileme ve yönlendirmede en büyük pay gazetecilere aittir"

Medyanın kamuoyunu yönlendirmedeki kritik rolüne işaret eden eş-Şara, gazetecilerin halkla doğrudan temas kurarak gerçekleri aktarması gerektiğini belirtti. Ahmed eş-Şara, "İnsanların zihni gazetecilerin ağzında bir emanettir; kamuoyunu etkileme ve yönlendirmede en büyük pay gazetecilere aittir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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