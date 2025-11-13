Haberler

Süleyman Soylu: "Kin ve nefretinizde boğulun"

Güncelleme:
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli'de binanın yıkılmasıyla ilişkilendirildiğiin belirterek, "Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafı Kocaeli'de çıkan fabrika yangınıyla ilişkilendiren iki gazeteye yaptığı paylaşımla cevap verdi. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İtibar suikastlarınızla, iftiralarınızla, adi yakıştırmalarınızla bizi ne bugün teslim alabildiniz ne de yarın alabileceksiniz. İşbirlikçisi olduğunuz hırsızların yolsuzluklarını, yetim hakkına uzanan kirli düzenlerini örtmek için tam zamanlı suç ortaklığı yapıyorsunuz. İstanbul Havalimanı'nın açılışında çekilen bir fotoğrafı, Kocaeli'nde yaşanan elim olayla ilişkilendirmek namussuzluğun da, haysiyetsizliğin de dik alasıdır. Üstelik ortada tüm çıplaklığıyla duran para kuleleri fotoğraflarını ve iddianamede bantlana bantlana saklanan skandalları, yolsuzlukları yok sayıp, bir programda çekilmiş kareye sarılmanız gerçeği değil, kendi kirli senaryonuzu yazdığınızı bir kez daha göstermektedir. Eğer o fotoğraflarda benimle ilgili en ufak bir bağ bulabilseydiniz, işbirlikçilerinizle birlikte beni Taksim Meydanı'nda sallandırırdınız. Bulamadınız. Çünkü yok. Çünkü müfterisiniz. Hangi güç odaklarıyla, hangi menfaat ilişkileriyle yol yürürseniz yürüyün iftiralarınızın ve suikastlarınızın hesabını ne bu dünyada ne de öteki dünyada verebileceksiniz. Siz, bugün olduğu gibi yarın da müfteri gazeteler ve müfteri gazeteciler olarak anılacaksınız. Size yakışan tek şey hırsızları aklamak ve yolsuzlukları perdelemektir. Kin ve nefretinizde boğulun." - ANKARA

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
