Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Abdulfettah el-Burhan'dan açıklama

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Abdulfettah el-Burhan, doğusundaki bir donanma üssünde askerlere hitap ederek paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri ile anlaşma yapmayacaklarını söyledi. El-Burhan, isyancı milislere karşı savaşlarını sürdüreceklerini vurguladı.

1. Sudan'ın doğusundaki bir donanma üssünde Abdulfettah el-Burhan'ın çeşitli görüntüleri

3. El-Burhan'ın donanma üssündeki askerlerle tokalaşmasının çeşitli görüntüleri

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Abdulfettah el-Burhan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri ile anlaşma yapmayacaklarını söyledi.

Sudan'ın Geçici Egemenlik Konseyi'nin verdiği bilgilere göre el-Burhan, söz konusu açıklamayı Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz bölgesindeki bir askeri alanda bulunan Flamingo Donanma Üssü'nde askerlere hitap ederken yaptı.

El-Burhan, "Sudan halkına ihanet eden hiçbir tarafla anlaşma olmayacak ve çalışmalarımız düşmanı yenmeye odaklanacak" dedi.

El-Burhan, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin, "vatandaşlara dehşeti yaşatan, kutsallarını çiğneyen, para ve mallarını yağmalayan isyancı milislere" karşı olan savaşını sürdüreceğini vurguladı.

"Tüm Sudan halkı, bu isyan ve ihanetin püskürtülmesinde her yerde ordunun yanında duruyor ve askeri birliklerimize destek veriyor. Tüm zamanımızı bu isyanı sona erdirecek savaşa ayırıyoruz. Tüm çabalarımız bu krizi sonlandırmak ve bu krizden başımız dik çıkmak için."

Aynı zamanda Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı da olan El-Burhan, Pazar günü Port Sudan'a gitmişti.

Savaşın patlak vermesinden bu yana ilk kez 24 Ağustos tarihinde Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı karargahı ve Savunma Bakanlığı dışında görüntülenen el-Burhan, başkent Hartum'un kuzeyindeki Omdurman kentinde ordu karakollarını denetledi.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında kanlı çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in son tahminlerine göre ülkede 4 milyonu aşkın kişi evlerini terk ederken 3,2 milyon kişi de ülke içinde yerlerinden oldu. Yaklaşık 900.000 kişi ise sınırı aşarak Çad, Mısır, Güney Sudan ve diğer ülkelere sığındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor. (XHTV)