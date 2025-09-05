Suat Kılıç'tan Yargı ve Demokrasi Vurgusu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yargı kararlarıyla Türkiye demokrasisini 1946 öncesine döndürmek doğru değildir. Alınacak kararlar, atılacak adımlar demokrasiyi geliştirmelidir, geriletmemelidir. Ana muhalefetsiz demokrasi olmaz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Abdullah Öcalan bir teröristtir. Her terörist gibi akşam söylediğini sabah inkar etmesi olağandır. Nitekim yaşanan da budur. Üç beş kaleşnikofu göstermelik olarak yaktılar, yaktıkları her silah için devlete ve millete yeni bir şart dayattılar. Bir daha söylüyoruz: Silah bırakma seremonisi aldatmacadan ibarettir. Terörist silah bırakmaz, bırakmış gibi yaparak mevzi kazanmaya çalışır. Bir kez daha uyarıyoruz: Apo'nun ipiyle inilen kuyudan çıkmak mümkün değildir. Feshedilen Pkk, terör örgütünün 40 şubesinden bir tanesidir. Bunun PYD'si var, YPG'si var, PJAK'ı var, PÇDK'sı var, KCK'sı var, var da var. Bir tek Pkk'nın fesih kararı almış olması Türkiye'yi tehdit eden terörist faaliyetlerin son bulacağı anlamına gelmez. Apo'nun tecridi de kalktığına göre, manevi oğlu Zalim Abdi'ye Suriye'deki YPG dahil tüm terör örgütleri için de fesih kararı aldırabilir. Açık açık söylüyoruz: PKK ve türevleri İsrail'in kontrolündedir, emrindedir, hizmetindedir. Biz de Meclis'teki komisyondayız evet; doğru bir karar aldık. Bu komisyon bir iyi niyet buluşmasıdır" dedi.

'TEDBİRLER ALINMALI'

Ardından pazartesi günü eğitim-öğretim döneminin başladığını anımsatan Kılıç, "Okula başlama gideri asgari ücrete denk oldu. Bir an evvel tedbirlerin alınması lazımdır, asgari ücrette yıl ortası düzenlemesinin yapılması lazımdır. Memur, emekli çalışanların maaşında yapılacak düzenlemeler buna göre yapılmalıdır" diye konuştu.

'DOĞRU BULMUYORUZ'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasını ise siyasal belirsizliğin ilk halkası olarak değerlendirdiklerini aktaran Kılıç, "Doğru bulmuyoruz. Refah Partisi kapatıldığında bile Fazilet Partisi kapatıldığında bile 'yargı kararlarına saygılıyız' dedik. Yargı kararlarına saygı başka, hukuka uyulması bambaşka meseleler. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince ama mesele zaten burada. Yasal olan, hukuki mi değil mi, yasal olan vicdani mi değil mi; mesele burada. Alınan karar yasaya uygun olsa bile siyasal hukukumuza ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olmadığı kanaatindeyiz. Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayakta alkışlanan sözlerini hatırlayalım; 'Her yasal hak, helal değildir.' Yargı kararlarıyla Türkiye demokrasisini 1946 öncesine döndürmek doğru değildir. Alınacak kararlar, atılacak adımlar demokrasiyi geliştirmelidir, geriletmemelidir. Ana muhalefetsiz demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı.