Spor Bakanı Bak, Aydın'da 23 Tesisi Açtı ve Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, " Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki ve kötü alışkanlıklar başta olmak üzere bağımlılıkla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yatırımı tamamlanan 6 milyar TL değerindeki 23 tesisin açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a geldi. Gün içerisindeki bir dizi ziyaretlerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsüne gelen Bakan Bak, ilk olarak yapımı tamamlanan Efeler Aydın Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Ardından Binali Yıldırım Stadyumu'na geçen Bak, 23 tesisin açılışını gerçekleştirdi.

"Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden birisi bağımlılıkla mücadele"

Türkiye Buluşmaları çerçevesinde Aydın'da olduklarını ve Aydın'a kazandırdıkları 23 eserin açılışını yaptıklarını kaydeden Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleriyle, stadyumları ile, kapalı yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, atletizm pistleri ile Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten bizleri gururlandırdı. Gençlerimizin tribünde formalarıyla, eşofmanlarıyla, hocalarıyla beraber coşkun bir şekilde olmaları bizleri sevindirdi. Buradan özellikle hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ailelere teşekkür ediyoruz. Bu tesislerin hepsi ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için. Aydın'da 23 tane tesisimizi açıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki ve kötü alışkanlıklar başta olmak üzere bizim mücadelemiz bu. Biz sporun iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. Ailelerimize şunu söylüyoruz; bu yapılan tesislere çocuklarımızı getirelim. Bu çocuklar burada spor yapsınlar. Gençlik merkezlerimize, yüzme havuzlarımıza getirelim. Sporun kişiliği geliştirmede, özgüveni artırmada çok önemli rolü var. Biz şanlıyız. Çünkü sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Ülkemizin gençlerine yatırım yapan bir lider. Aydın'da da bu yatırımlar devam ediyor. Bunların hepsi ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için. Aydın'da çok yatırım yaptık. Yatırımı devam eden tesislerimizin arasında İncirliova'da Gençlik Merkezi ve spor tesisi, Söke'de spor kompleksi ve yurt inşaatı yapıyoruz. Yine Aydın merkezde bir spor kompleksi. İçerisinde büyük bir kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu olan bu tesisleri Aydın'a kazandıracağız. Durmak yok, her şey Aydın'ımızın gençleri için. Aydın stadımızın inşaatı devam ediyor. Gençlerimiz burada sportif aktivitelerine devam edecek. İnşallah gelecekte bu çocuklarımızın arasından ülkemizin bayrağını göndere çektirecek olimpiyat şampiyonları bu tesislerimizden çıkacak. O yüzden gençlerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Bu ülkenin sporcusu olmaktan gurur duyuyoruz. İçinizden Avrupa, Dünya olimpiyat şampiyonu istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Tesislerimiz hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri ve gençlerle birlikte 23 tesisin temsili olarak açılış kurdelesini kesti. Ardından Vali Canbolat, Bakan Bak'a Aydın'ın ve Efeliğin sembollerinden olan körüklü çizme ve yağlıktan oluşan hediyeyi takdim etti.

Bakan Bak'ın takımı 6-3 yendi

Toplu açılış töreninin ardından Bakan Bak, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile gösteri maçı yaptı. Aydın milletvekillerinin de forma giydiği maç, kıyasıya mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 40 dakika süren futbol maçını Bakan Bak'ın takımı 6-3 kazandı. Maçın ardından Bakan Bak, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN