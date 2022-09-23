BM: 'Ukrayna'da savaş suçu işlendi'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğine ilişkin kanıtlar elde edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı komisyonun Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Harkov ve Sumi bölgelerinde yaptığı soruşturmanın bulguları açıklandı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Rus gözaltı merkezlerine götürülen eski tutsakların darp edildikleri, elektrik şokuna maruz kaldıkları ve soyunmaya zorlandıklarına ilişkin ifade verdiği belirtildi.

Komisyon Başkanı Erik Mose yaptığı açıklamada, uzmanların Ukrayna'da 27 kasaba ve yerleşim yerinin yanı sıra mezarlıkları, gözaltı ve işkence merkezlerini ziyaret ettiğini, 150'den fazla mağdur ve tanıkla, savunma grupları ve hükümet yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. Mose, "Komisyon tarafından elde edilen delillere göre Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiği sonucuna varıldı. Ziyaret ettiğimiz bölgelerdeki çok sayıda infaz olayı bizi şaşırttı. Komisyon şu anda 16 kasaba ve yerleşim bölgesindeki bu tür ölümleri araştırıyor" dedi.

Uzmanların 4 ve 82 yaşları arasında cinsel şiddet mağdurları tespit ettiklerini kaydeden Mose, komisyonunun bulgularıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi ile temas halinde olduğunu söyledi.

(İHA)