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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar Politika Haberler Son Dakika

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