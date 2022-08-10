Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Hulusi Akar Politika Haberler Son Dakika

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