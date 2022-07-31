Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez selden etkilenen köylerin muhtarıyla bir araya geldi - Haberler

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Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez selden etkilenen köylerin muhtarıyla bir araya geldi

Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez selden etkilenen köylerin muhtarıyla bir araya geldi

Son dakika politika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla baba ocağı Gölpazarı'nda bir araya geldi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla baba ocağı Gölpazarı'nda bir araya geldi.

9 Temmuz'da Bilecik merkez, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerine bağlı bazı köylerde aşırı yağmurdan dolayı sel meydana gelirken, sel suyuna kapılan 1 kişi de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olumsuzluklar sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede inceleme yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Dönmez, ilk olarak baba ocağı Gölpazarı ilçesindeki Taş Han'da selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla basına kapalı olarak buluştu. Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Bakan Dönmez, ardından Türkmen köyünde selde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in evine taziye ziyaretinde bulunacak. Bakan Dönmez, Yenipazar İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde de ilçede selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla buluşmasının ardından Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in oğlunun düğün merasimine katılacak. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Dönmez Gölpazarı Bilecik Politika Haberler Son Dakika

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