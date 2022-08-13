Son dakika haber... Bakan Dönmez'den Yalova'ya 595 milyon TL'lik yatırım müjdesi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 19 yılda Yalova'ya 1 milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayarak, "Bu yatırımlar katlanarak artacak. Önümüzdeki yıl 595 milyon liralık enerji alanında altyapı yatırımlarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi program gerçekleştirmek üzere Yalova'ya geldi. Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Dönmez'e, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar eşlik etti. Bakan Dönmez, valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada bir açıklama yaptı.

Yalova'nın jeopolitik yönden önemli bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Özellikle hükümetimizin son dönemde ulaştırmayla ilgili yapmış olduğu yatırımlar ki işte en büyük mega projelerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü ve Bursa'ya bağlanan çevre yolu. İstanbul'un eski bir ilçesi bildiğiniz gibi Yalova ve İstanbullular Yalova'yı öteden beri bir dinlenme, bir istirahat yeri olarak görmüşlerdir. Ama o zaman denizden ulaşım imkanı vardı. Zaman alıyordu. Saatlerce kuyrukta beklediğimizi herhalde herkes hatırlar. Ama hamdolsun köprüyle birlikte bugün İstanbul'un hemen her köşesinden yani bir saat içerisinde buraya ulaşabiliyorsunuz. Keza Yalova'dan bir saat içerisinde Bursa'ya, Kocaeli'ye ulaşma imkanınız da var. Bunlar da ülkemizin özellikle sanayide gelişmiş kentleri. Bu jeolojik yanını Yalova şüphesiz avantaja dönüştürecek. Çünkü biraz önce hem sayın valimizle hem milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede buraya yoğun bir sanayici ilgisi de var. Ama arkadaşlar da dediler ki yüksek teknolojili, yüksek katma değerli sanayinin gelmesini arzu ediyoruz. Bir yerde bacasız sanayi demektir yüksek teknoloji demek. İşte Yalova'ya yakışır, yeni yenilenebilir teknolojilerin, yenilikçi teknolojileri getirmemiz gerekiyor. Öte yandan özellikle süs bitkiciliğinde Yalova hakikaten kendini aştı. Sadece komşu şehir İstanbul'un değil artık yurt dışına da süs bitkiciliği konusunda ihracat imkanı geliştiren bir şehrimizden bahsediyoruz. Ciddi bir sektörde bu anlamda gelişmiş oluyor. Özetle Yalova'nın bu yenilikçi vizyonuna uygun bize düşen altyapıları yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Yalova'daki ziyaretlerini tamamlayan Bakan Dönmez, kentten ayrıldı.