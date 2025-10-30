Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna'ya Finans Desteği Yok

Slovakya Başbakanı Robert Fico, " Ukrayna'nın askeri harcamalarının önümüzdeki 2 yıl boyunca finanse edilmesine ilişkin hiçbir garantiye imza atmayacağım. Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün ülkenin batısındaki ilina ilçesine bağlı Viové köyünde gerçekleştirilen hükümet toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını azaltabileceğine ilişkin bilgiyi değerlendiren Fico, bu durumun Slovakya'yı etkileyebileceğini söyledi. Fico, ABD Başkanı Trump'ın siyasete güçlü bir ticaret, iş dünyası ve ulusal çıkarları kararlılıkla savunma anlayışı getirdiğini ve bunun her ülkenin başkanının da yapması gerektiğini söyledi.

"Hiç kimseye hiçbir şeyi bedava vermeyeceğiz"

Fico, "Avrupa'nın ABD'den silah satın alıp bunları Ukrayna'ya hediye etmesi bana komik geliyor. ABD Başkanı ben olsaydım, ellerimi ovuşturuyor olurdum. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, eğer biri bizden silah ya da mühimmat satın almak istiyorsa buyursun, satın alabilir. Fakat biz kimseye hiçbir şeyi bedava vermeyeceğiz" dedi. AB'nin Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki askeri ihtiyaçlarını garanti altına alma planına da değinen Fico, "Ukrayna'nın askeri harcamalarının önümüzdeki 2 yıl boyunca finanse edilmesine ilişkin hiçbir garantiye imza atmayacağım. Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıdan ABD Başkanı Trump'ın çok rasyonel davrandığının görüldüğünü vurgulayan Fico, "Bu benim için ABD Başkanı Donald Trump'ın ne kadar mantıklı bir lider olduğunun teyididir. Bir açıdan haklı. Avrupa, Amerikan askeri varlığına güvenerek lüks içinde yaşıyor. Biz her şeyin yolunda olduğunu ve askeri varlığın devam edeceğini zannederken ABD, bu askeri varlığa başka yerde ihtiyaç duyduğunu söyledi" dedi. Fico, Trump'ın pragmatik tavrının kendisini ne şaşırttığını ne de endişelendirdiğini sözlerine ekledi. - BRATİSLAVA