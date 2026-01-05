Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
2026 yılı bütçesine göre siyasi partilere yapılacak hazine yardımları netleşti. Son milletvekili genel seçiminde barajı aşan partilere yapılan yardım, oy oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda 5 partiye toplamda milyarlarca liralık destek sağlanacak. En yüksek miktarı ise en çok vekile sahip olan AK Parti alacak.
- 2026 yılında siyasi partilere toplam 5,6 milyar liralık Hazine yardımı yapılacak.
- AK Parti 2,5 milyar TL, CHP 1,5 milyar TL, MHP 600 milyon TL, İYİ Parti 550 milyon TL ve DEM Parti 500 milyon TL Hazine yardımı alacak.
- 2026'da erken seçim olması durumunda siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları 2 katına kadar çıkabilecek.
TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesine göre siyasi partilere yapılacak Hazine yardımlarının miktarı da belli oldu. Son genel seçimlerde barajı aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan 5 partiye, oy oranları doğrultusunda milyarlarca liralık kaynak sağlanacak. Hazine yardımında en yüksek miktarı ise Meclis'teki sandalye üstünlüğüyle AK Parti alacak. Partilere toplam 5.6 milyar liralık yardım yapılacak.
SEÇİM OLURSA DAHA DA YÜKSELECEK
Türkiye'de siyasi partilere yapılan hazine yardımı, son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oy oranına göre belirleniyor. Kanuna göre barajı aşan partiler, her yıl merkezi yönetim bütçesinden hazine yardımı alıyor; bu tutar seçim olmayan yıllarda daha düşük olurken, seçim yıllarında ise belirli katlarda artırılarak ödeniyor.
2026 YARDIM MİKTARLARI
2026 yılı için siyasi partilere yapılacak hazine yardımları şöyle:
AK Parti: 2,5 milyar TL
CHP: 1,5 milyar TL
MHP: 600 milyon TL
İYİ Parti: 550 milyon TL
DEM Parti: 500 milyon TL
Bu rakamlar, partilerin 2023 genel seçiminde aldıkları oy oranlarına göre hesaplanan paylara dayandırıldı. Ayrıca 2026'da erken seçim kararı alınması durumunda bu yardımların 2 katına kadar çıkabileceği öngörülüyor.