Silvio Berlusconi'nin vasiyeti açıklandı

Kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran'da hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin vasiyetnamesinin detayları belli oldu.

Berlusconi'nin vasiyeti, ölümünden üç hafta sonra noter tarafından açıklandı.

İtalyan ANSA ajansının ulaştığı belgeye göre, konutu Villa San Martino'nun antetli kağıdına yazılmış 2006 tarihli vasiyetnamede, "Mevcut varlığı eşit olarak Marina ve Pier Silvio'ya bırakıyorum. Kalanları da eşit olarak 5 çocuğum; Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora ve Luigi'ye bırakıyorum." ifadeleri yer aldı.

Buna göre, Berlusconi'nin medya ve bankacılık sektöründen şirketlerini, Monza futbol kulübü ile diğer mal varlıklarını bünyesinde barındıran çatı kuruluş Fininvest aile holdinginin yüzde 53'lük çoğunluk hissesi, ilk eşi Carla Elvira Dall'Oglio'dan çocukları Marina ve Pier Silvio'ya eşit olarak paylaştırıldı. Holdingin geri kalan hisseleri de Berlusconi'nin ikinci eşi Veronica Lario'dan olan üç çocuğu; Barbara, Eleonora ve Luigi arasında paylaştırıldı.

Fininvest Holding'den yapılan yazılı açıklamada da Silvio Berlusconi'nin hisseleri çocuklar arasında bölüştürerek, Fininvest'in kontrolünü tek kişide bırakmadığı kaydedildi.

Berlusconi, nişanlısını, kardeşini ve siyasetteki yol arkadaşını unutmadı

Silvio Berlusconi'nin vasiyetnameye ek olarak, 19 Ocak 2022 tarihli bir mektup bıraktığı, bu mektupta da nişanlısı Marta Fascina ve siyasetten yol arkadaşı Marcello Dell'Utri'ye yönelik vasiyetlerinin olduğu ve çocuklarına hitaben, "Sevgili Marina, Pier Silvio, Barbara ve Eleonora, San Raffaele'ye (Hastaneye) gidiyorum, geri dönemezsem lütfen aşağıdakilere dikkat edin. Teşekkürler, hepinizi çok seviyorum, Babanız." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Bu mektuptaki vasiyetler çerçevesinde, Berlusconi'nin son yıllarını beraber geçirdiği nişanlısı 33 yaşındaki Marta Fascina'ya 100 milyon avro, kardeşi Paolo Berlusconi'ye 100 milyon avro, 2014 yılında mafya ile bağlantısı sebebiyle mahkumiyet alan farklı sürelerde hapis ve ev hapsi cezaları çeken partisi Forza Italia'dan senatör Dell'Utri'ye de 30 milyon avro bıraktığı belirtildi.

Marcello Dell'Utri yaptığı açıklamada, Berlusconi'nin vasiyetine çok şaşırdığını dile getirerek, " Noter, bu sabah beni aradığında, bu haber beni şoke etti. Bunu beklemiyordum çünkü bana hiçbir borcu yoktu. Sevgi, bu maddi jest olmadan da bakidir. Onun için her şeyi verdim ve o da benim için her şeyi verdi. Sabahtan bu yana ağlamaktan başka hiçbir şey yapmadım. Bu maddi şeyler için değil aksine o insanın büyüklüğünü gösteren bir jest. Benim için kardeş gibiydi. Birbirimizi 60 yılı aşkın süredir tanıyorduk. Bana her zaman yardım etti. Üniversitedeyken bile bana notlar verirdi." ifadelerini kullandı.

Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada 12 Haziran'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

İş insanı, medya patronu, Milan Başkanı ve Başbakan

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, 1994-2011 döneminde 4 hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştu.

Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan kulübünün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla gündeme gelmişti.