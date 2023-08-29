Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya Başkanlığında 2023 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 milyar 607 milyon 530 Bin TL tutarında 236 proje üzerinde çalışma yapıldı.

Siirt'te 31 milyar 607 milyon 530 bin TL tutarında 236 projeye yapılacak

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi. 31 milyar 607 milyon 530 bin TL tutarında 236 proje üzerinde çalışma yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, Siirt Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kızılkaya, kamu kuruluşların yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantının ana gündem maddesi 2023 yılının 3. döneminde ilde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Bu çerçevede ilimiz genelinde 2023 Ağustos ayı itibariyle 236 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu projelerin toplam bedeli 31 milyar 607 milyon 530 bin TL'dir. Söz konusu projelere ayrılan ödenek miktarı 3 milyar 215 milyon 78 bin TL'dir. 1 milyar 559 milyon 226 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 33 olmuştur. 236 projeden 44'ü tamamlanmış, 150'si devam etmekte, 26'sı ihale aşamasında ve 15 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır. Kurum ve kuruluşlarımız mevsim şartlarının düzeldiği bu aylarda çalışmalarına zaman kaybetmeden başlanılmasına vurgu yaparak, İl Koordinasyon Kurulumuzun 2023 yılı 3. toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Kızılkaya, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile sona erdi.